Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutuklanması sonrası flaş açıklama!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem’in tutuklanmasına ilişkin Sözcü'nün haberine göre şunları söyledi:
‘Bu durum adaletin olmadığını gösteriyor. Eren Erdem’in duruşması normalde 19 Eylül’de yapılacaktı. Ancak adli geleneklerimiz tamamen devre dışı bırakılarak öne alındı. Milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek konuyla ilgileniyor. Yargı bağımsız olmadığı ve talimatla görev yaptığı için 19 Eylül’e bir hakim gün vermiş, kimsenin yurt dışına kaçacağı yok, pasaportuna el konulmuş vaziyette zaten.
"TALİMATLA OLDUĞU AÇIK VE NET BELLİ OLUYOR"
Hangi gerekçeyle erkene alıyorsunuz. Olay eski, yeni bir olay olur da onun üzerine dava açarsınız. Sabaha karşı evini basıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Talimatla oluyor. Yargının yaptığı açık ve net talimatla bu kararı aldığı, duruşmayı erkene çektiği talimatla olduğu açık ve net belli oluyor.
"BU ÜLKEDE HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOKTUR"
Bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bir dikta yönetiminden her şey beklenebilir. Dikta yönetiminden demokrasi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargı bağımsızlığı beklemek çocukça bir şey. Önümüzde despot bir yönetim var ve despot yönetimin ortaya koyduğu bir Türkiye gerçeği var. Biz bu gerçeği bilerek siyasetimizi bunun üzerine inşa ediyoruz. Bu gerçeği nasıl demokrasiye döndürebiliriz, bunun üzerine mücadelemizi yürütüyoruz. İşin özü bu''
CHP'li Eren Erdem Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'na çağrıda bulunarak şunları söylemişti:
"2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış “istifa” olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer. Eksik algılanmasın, bu istifa sadece Kemal bey ile sınır olmamalıdır, olamaz. Bu partiye olağanüstü zarar veren “yardımcıları” ve tüm yönetimi istifa ederek çekilmeli, tüm yanlış kararlara paydaş ve oydaş olmuşlar da bu erdem ve saygınlığı göstermelidir."
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