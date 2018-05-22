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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

CHP'nin milletvekili listesinde son anda yapılan değişiklikler birçok partilinin tepkisini çekmişti. Eleştiriler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirtti. Ekonomi, eğitim dış politika başlıklarının altını çizdi. ''Listeleri kimseleri dışlamadan ötekileştirmeden hazırladık'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için YSK'ya ilettiği milletvekili listesi bir çok partilinin tepkisini çekmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu listeler hakkında ilk kez konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı kazanacak, CHP kazanacak Millet İttifakı kazanacak" ifadelerini de kullandı. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan bir liste oluşturduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu listede yer almayanlara da teşekkür ederek şunları ifade etti:

"BÜYÜK BİR ÖZVERİ"

''Geride bıraktığımız parlamenter dönemde görev üstlenip, önümüzdeki dönemde parlamentoda olamayacak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı, vatandaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her bir arkadaşım, büyük bir özveri ve kararlılıkla, vatanperverlik duygusuyla görevini yerine getirdi. Nerede bir mağdur veya mağduriyet varsa milletvekili arkadaşlarım orada oldu.''

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"BEŞ TEMEL SORUN"

Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirterek "Ülkemizin beş temel sorunu var. Bu 5 sorunu; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi problemlerini çözebilecek tek parti CHP’dir. Listelerimizi bu bilinçle hazırlandık. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi de suçlamadan hazırladığımız milletvekili aday listemiz, Türkiye’nin 25 Haziran sonrasındaki geleceğini belirleyecek, toplumun tüm kesimlerinin ortak talebi olan adalet ve huzuru getirecek'' değerlendirmesinde bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Milletvekili milletvekili aday listesi

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