Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

CHP'de olaganüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Toplam delege sayısının 1245 olduğu CHP'de, partiyi kurultaya götürmek için, delegelerin yarısının bir fazlasının (623) imzası gerekiyor.
Oda TV'nin haberine göre CHP'de Kurultay tartışmaları sürerken, yaşanan bir olay dikkat çekti. CHP Genel Merkezinin, delegeleri arayarak anket yaptırdığı ortaya çıktı.
Tek tek aranan delegelere birtakım sorular yöneltildiği belirtilirken, delegelerin güvenliği için, yapılan görüşmenin ses kaydının da alındığı ifade edildi.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak "İmza atmayın" ya da "İmzanızı geri çekin" dediklerini tespit ettiklerini öne sürerek "Bu yaklaşım doğru değil. Delegelerimiz ne yapacaklarına hür iradeleriyle karar verir" diye konuşmuştu.
CHP PM üyesi Erdal Aksünger de yazılı açıklamasında "Genel Merkez yönetiminden 1-2 arkadaşın bizatihi CHP imkanlarını kullanarak yaptıkları baskı kabul edilemez" diye konuşmuştu.
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