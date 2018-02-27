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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı için 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen Kadir Mısıroğlu ile "Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var" diyen ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ı sert şekilde eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

"Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var. Bu öyle bir soytarı ki keşke Yunan galip gelseydi diyor. Bu soytarıya önce sarayın kapısını açtılar başköşeye oturttular. Yetmedi, hastalandı sözde, Erdoğan onu ziyarete gitti. Arkasından meclis başkanı da ziyarete gitti. Çok açık soruyorum, Sevgili Recep Bey sen Kadir Mısıroğlu’nun görüşlerini paylaşıyor musun. O, milli kurtuluş savaşına ve vatana ihanet etti. Sen de bu ihanetin bir paçası mısın? Bu tür soytarıların dışarıda tutulması lazım. Bir cumhurbaşkanı gidip bu soytarılarla muhatap oluyorsa o da vatana ihanetin bir parçasıdır. Bir soytarı daha var. Bu da akademisyen. İlahiyatçı aynı zamanda. Abdullah Akın. Çanakkale üniversitesinde görev yapıyor. Diyor ki Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler vardı diyor. Bu soytarıya da acaba Recep Bey ve Meclis Başkanı gidecek mi? Güzel söyledin diyecek mi? İnsanların ibadet ettiği bir yerlere herkesin saygı göstermesi lazım. Barış isteyen akademisyenleri kapının önüne koyacaksın bu tür soytarılara ise ses çıkarmayacaksın. Bir hükümet bu tür soytarılara ses çıkarmıyorsa o soytarılığın bir parçası olur."

kilicdaroglu

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Kadir Mısıroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Soytarı abdullah akın

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Okuyucu Yorumları 97 yorum
ermeni asıllı kürt ve atatürk maskeli kemal, çokmu üzülmüş yunanlılar ermeniler savaşı kaybetip ülkemizden gidince, acaba dersim bombardumanı yapılıp ordaki ermeniler hainler öldürüldüğünde memnun kalmışmı,
Keşke yunan kazansaydi diyen PAPA çocuğu bizans kalıntılarına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. NeMutlu Türküm Diyene !..
@mah6bsddn4 karara verin artık Hdp mi iyi partimi chp mi kimi destekleyeceksiniz
@mah6bsddn4 ......sen ve senin gibi vatan haini domuz eniklerinin çokmu zorunuza gitti.
@mah6bsddn4 yunan geri çekilirken onu izmire kadar takip etmek istemiyenlerde buna dahil değil mi
@mah6bsddn4 kalıntılardan biride sensin pçççç
vatan haini arayanlar akpnin icine baksin.
@yusufg içine değil rast gele baksa yeter
@yusufg buna ingilizlerle gizli gizli iş tutup 1918 ve sonrasında kuvayi milliyenin zaferlerini gölgeleyenler, bize Sevr i yutturmak için Mongros ateşkes anlaşmasını imzalayanlar, Filistin cephesinde düşmana karşı koymak yerine kaçanlar da dahil mi,
adalet yürüyüşünde hdp ve fetö kankileriyle akp yürümedi chp yürüdü.
Ağzına sağlık. Vatan hainlerinin yanına ziyarete gidenler düşünsün
@profcrax hangileri şu Pkk leşlerinin cenazelerine katılan CHP li milletvekillerinden mi bahsediyorsun
@kerimsabah O Cesetleri için başsağlına giden akplileri niye unutuyorsun
@kerimsabah Şu şivan perverle megri megri söyleyenlere ne oldu? Şehitlere leş diyenlere ne oldu kerim. Senin kitleni toplayıp bu ülkeden atsak bir yük kalkacak üzerimizden siz resmen bu ülkenin parazitisiniz. Boş laf kuru sıkısınız. Sizden ala ödlek yok.
onun bunun oğlu tam bir yunan tohumu malesef ülkemiz bunlara rehin düşmüştür
@kuntay1975 ve halen buna prim verenlere oy verenler var
kemal sana bende açıkça soruyorum, tuncelide sabiha hanım tarafından gerçekleştirilen ve seninde dedelerinin atalarının arasında olduğu ermenilerin öldürülmesini destekliyormusun,
Akıl sağlığı bozuk bir adam, kafasında fes fetva veriyor. atatürke dil uzatan bu aşağılıklara fırsat veren iktidara sorsan bizden atatürkçüler. embesil herif
Senin vekilin terörist cenazesine katılıyor, sen pkk lı mısın?
@sumiss_2017 boş konuşma
AKP milletvekili Ensarioglu da katıldı pkk cenazesine bütün AKP ye pkk lı diyebilir miyiz? Tabiki diyemeyiz senin baktığın noktadan
KEMAAL SENİN ÇAPIN NE Kİ ÜSTADA SALDIRIYORSUN
@nedamettin ALLAH CC size akıl versin yazık
@nedamettin tanıyomusun yakından
Düşünce özgürlüğüne ne oldu, sizin teröristler konuşunca özgürlük karşı konuşunca kapının önüne koy. Biraz ilkeli olun.
Onun bunun tohumu kim olduğu belli olmayan kafasına fes takınca kendini Osmanlı İmparatorluğu neferi sanan aciz yaratık.
kendi içindeki hainleri görmeyen chp pkk nın cenazesine giden ve iranla türkiye savaşsa iranı tutatım diyen bunun gibi bir çok haini görmeyenler akp düşmanlıgınız aslında kendinizi kamufile etme çabasından başka birşey degildir
@sorabdullah Bre ahmak içerde aranacaksa eğer AKPKK nin içinde tayyibi haşa Allah diye addedenler, peygamber diye addedenler varken sen bu basit dünyalıkları tartışıyor musun, oku ve araştır biraz ancak o zaman anlarsın ki bu bütün partiler ve yöneticileri ve hatta destekleyenlerin çoğu hırsız, emek sömürücüsü ve hain !
HELAL OLSUN KILICDAROGLU DOGRU KONUSTUN
Yunan ın yaptıkları sizin zihniyetinizin yaptıkları yanın da hiç bir şeydir. Bu demek değildir ki yunan iyi bir şey yapmış ... Geçmişiniz sizi rahatsız mı etti, hiç zannetmiyorum. elinizde fırsat olsa bu vatanı yunana, ermeniye, yahudiye kerhane niyetine kullandırırsınız. Bay KEMAL
@fdicle_1990 ahlak yoksunu olununca böyle oluyor insan
adam kırk yılın başında doğruyu söylemiş. yürü be kılıçdaroğlu
Evet doğru söze hacet yok. Kadir'i en iyi anlatan yazıyı geçen günlerde Soner YALÇIN yazdı. İngilizlerden siyasi sığınma talep eden İstanbul'da deniz kenarında 10 milyon liralık restaurant sahibi olan bu soytarıyı savunmak sana mı kaldı osman31380. Hayırdır fesli kadir kazanıyor da sizlere mi yediriyor? Bu kadar aptal olmayın. Ha bir de o yazıda Soner YALÇIN'ın son paragrafta sorduğu bişey vardı. 15 Temmuz akşamı Fesli Kadir'in restaurantında ne oluyordu şeklinde? Bilen varsa beri gelsin. Bu sorunun cevabı da yakında patlar.
Kılıçtaroğlu haklı..yunan sevici için başka ne denebilirki ? tam bir soytarı..hatta yunanistana yollayın yunan vatandaşı olsun kanı bozuk soytarı..
çok komik soytarı soytarı demiş
Çok acıtmış
yorum yapanlara bakıyorum nerenizle okuyorsunuz haberi kaz kafalılar kemal kılıçdaroğlu değil kadir mısır herne sokumsa o 46 lık bunak ve ilahiyat konuşmuş..ne diye kılıçdaroğluna sövüyorsunuz..milletçe ahmaklaşmalar var toplumda..
AĞZINA SAĞLIK......
gercekden böyle yobazlar var
kadir mısıroğlu denen yaratık gerçek bir saray soytarısıdır
keşke bu sözleri sayın Devlet Bahçeli,de söylese..bu meczuplar din makyejli din ve devlet düşmanları...Atatürke düşman Türk,e Düşman,islama düşman,ehli beyte düşman..ebu süfyanın muviyenin yezidin dölleri...
Pek kıymetli Kemal Bey siz milli mücadeleye bu kadar önem veriyormuydunuz ? şu an ki günümüz Milli Mücadelesin de ne kadar arkasında duruyorsunuz devletinizin de geçmiştekine atıp tutuyorsunuz ?
Helal.İşte böyle...
bu ülkede ifade özgürlüğü yokmu tmm herkeze burdan katılıyorum söylenmemesi gereken şeyler bunlar milli duygularımız zedeliyen terbiyesizce bir söylem . farklı anlatımları sosyalist devrimciler vs. konuşmaları ifade özgürlüğü olarak adlandırılıyorda bu varlığında söyledikleri ifade özgürlüğü katılırsın katılmazsın bence .. ama tekrar söylüyorum konuşmaları çok çirkin ve yenilir yutulur şeyler değil ...
ÜLKE İÇ SAVAŞA GİDİYOR GİBİ BİR ATMOSFERİK HAREKET VAR GİBİME GELİYOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. BETON KAFALILARLA AYDINLIK İNSANLAR ARASINDA .
Kendi soytarılığını bırakmış başkasının soytarılığıyla uğraşıyor, sahte kahraman
FETÖ CÜ KİM DİYORLAR BENCE SARAYDAN BAŞLAMAK LAZIM AKP TAMAMI FETÖCÜ BUNA İNANMAMAK APTALLIK OLUR AMA TÜRKİYE DE APTAL ÇOK
Vay kılıçtar kedi olalı bir fare tuttu bunların ikisinide koy çuvala vur duvara
EVET KATILIYORUM TAM BİR SOYTARI.
Ee genelev yapılan camiden kim bahsedecek.
Bu ülkede bir tane soytarı varsa oda sensin keMAL
BUNLARIN HEPSİ VATAN HAİNİ BU SAHTE DİNCİLER BU ÜLKEDE HEM MİLYON DOLARLARIN GİZLİ SERVETLERİNE SAHİP OLACAKLAR HEM SAYGI GÖRECEK KİŞİLER ASIL VATAN HAİNLERİ BUNLAR İÇİMİZDELER BUNLAR KENDİLERİNİ DIŞA VURAN BİLİNEN YARATIKLAR YA BİLİNMEYENLER ÜNİVERSİTELERDE DEVLETİN ÇEŞİTLİ KADEMELERİNDE ORADA BURADA BU DEVLETİN MİLLETİN PARASINI ALANLAR KAZANANLAR SİYASETÇİ OLANLAR YA BUNLARA KİM DUR DİYECEK SN KILIÇDAROĞLU BU ŞAHSA VE BUNUN GİBİLERİNE AZ BİLE LAF SÖYLEMİŞ UMARIM TÜRKİYE HALKI AKLINI BAŞINA ALIR UYANIR ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN BİZLER EMANET ETTİĞİ BIRAKTIĞI LAİK CUMHURRİYETİNE SAHİP ÇIKAR.
kemali sevmem ama çok doğru söyledi busefer bu mısıroğlu çok fazla oluyo
içindeki geziyi bi temizlede ey kemal bey sen il başkanının arkasındamısın değilmisin geziyi deki arkadşlarla aynı DUYGUDAMISIN ONU A Ç I K LA...
ke mal hain ve ihanet arıyorsan konuştuğun salondan başla! doldurmuşsun pkk dhkpc yi veriyorlar coşkuyu ağzından çıkanı kulağın duymuyor ke mal
işin daha da vahimi bunun gibi aklı kıt şarlatanları kullanan çakalların çoğalması ve yine bu tiplere kanan binlerce kişinin yaşadığımız coğrafya içerisinde bizlerle aynı havayı solumaları
Sadece keşke yunan kazansaydı mı diyor...M.Akif'e küfrediyor...BOP u övüyor vb.Ancak bu ve bundan yana olanlar nasıl oluyorsa "yerli ve milli"oluyor...M.Kemal için söylediklerini zaten bağıra bağıra yapıyor..
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