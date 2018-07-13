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Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 4 ayrı tazminat davasının Erdoğan lehine karara bağlanmasına sinirlenen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, hakimin tavırlarını gerekçe göstererek verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu ve “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 4 ayrı tazminat davasının tümünü aynı gün ve Erdoğan lehine karara bağladı.

Sözcü'nün haberine göre CHP liderinin kendisine “Man kafa” dediği gerekçesiyle Erdoğan aleyhine açtığı davayı reddeden Hakim Fatih Akkuzu, Erdoğan'ın 3 ayrı davadaki tazminat taleplerini ise kabul etti. Kılıçdaroğlu toplam 95 bin lira tazminata mahkum oldu.

CÜBBEYİ ÇIKARDIP ATTI

Peş peşe görülen davaların duruşmaları sırasında reddi hakim talebinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik , hakimin tavırlarını gerekçe göstererek verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu ve “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk etti.

KILIÇDAROĞLU FAİZİYLE BERABER ÖDEYECEK

Erdoğan'ın açtığı üç davayı da karara bağlayan Hakim Akkuzu, Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'a 50 bin, 25 bin ve 20 biner lira olmak üzere toplamda 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Kılıçdaroğlu bu tazminatları yasal faiziyle beraber ödeyecek.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
sıkıyorsa vermesin o hakimi erdoğan direk fetocu diye iceri atar
faiz haram değil mi faizide alacaklar mı ! adalet yok bu ülkede
@HANOREK3 olmaz mı haram senin konun değil.o müslümanların konusu alır almaz alır fakire fukaraya verir ama sen onu boş ver.böyle böyle adam olacak o çarkçıbaşı
Hukuka uygunluk zaten beklemiyoruz ama, hukuk fakultelerinde artık eğitim verilirken vijdanın boş verildiğini bilmiyorduk. Zaten dokunulmaz olanlar artık ulaşılmaz da oluyorlar. Eskiden tanrı krallar vardı.
Adalete dayanmayan hukuk zalimdir..
adaletsizlik ve kayırma partisi nin kiralık hakimleri
Saygı çerçevesinde konuşmayı hakaret etmeden eleştirmeyi bilmeyen genelbaşkanın hiç mi suçu yok!!!
avukat avukat.isnat edilen suç nedir?onu bir söyle çarkçı kemal ne demiş ki bu cezayı ahkemedi. söyle millet bilsin öğrensin.hakime savcıya suç atmadan hakaret nedir.de ki.bu hakaret değil de ama sen hakimin verdiği cezayı taraflı diyorsun.o attığın cüppeyi bir daha giyme
Ülkede hukukun bittiğinin resmidir..
Bunlar iyi günlerimiz imam hatipliler hakim olmaya başlayınca görün siz. Nasıl olsa hakim olmak için hukuk fakültesi mezunu olma şartını da kaldırdılar
Kılıçtaroğlu çoluk çocuğunuz rızkını tazminata yatırıyor..ağzının ayarını düzeltsin artık..yazık ya...!!üzülüyorum..
mahkemeler akp şubesi oldu.bunu kabullenın artık.adalete bizzat hakımler tecavuc ediyorlar
Hakime kızacağınıza yalan yanlış suçlamalar yapıp ispatlayamayan, bir de hakaret eden koltuk sevdalısı liderinize kızın. Her seçim öncesi dosyalar sallayıp seçim bitince unutan bu liderle siz daha çok cübbe fırlatırsınız...
hukuk mu oda nedir?
Hakimin soyadı boşuna AKKUZU değilmiş.
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