Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 4 ayrı tazminat davasının tümünü aynı gün ve Erdoğan lehine karara bağladı.

Sözcü'nün haberine göre CHP liderinin kendisine “Man kafa” dediği gerekçesiyle Erdoğan aleyhine açtığı davayı reddeden Hakim Fatih Akkuzu, Erdoğan'ın 3 ayrı davadaki tazminat taleplerini ise kabul etti. Kılıçdaroğlu toplam 95 bin lira tazminata mahkum oldu.

CÜBBEYİ ÇIKARDIP ATTI

Peş peşe görülen davaların duruşmaları sırasında reddi hakim talebinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik , hakimin tavırlarını gerekçe göstererek verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu ve “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk etti.

KILIÇDAROĞLU FAİZİYLE BERABER ÖDEYECEK

Erdoğan'ın açtığı üç davayı da karara bağlayan Hakim Akkuzu, Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'a 50 bin, 25 bin ve 20 biner lira olmak üzere toplamda 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Kılıçdaroğlu bu tazminatları yasal faiziyle beraber ödeyecek.

