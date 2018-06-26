HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Portakal, “9 kez yenilen bir CHP’den bahsediyoruz. Artık umut vermiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullandı. Portakal, Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı açıklamalarını da değerlendirerek "Acaba bu ikiliyi karşı karşıya getirir mi?” dedi. Portakal'ın bu yorumları CHP içinde devam eden iktidar tartışmalarında İnce'nin tarafını seçtiğini gösterdi.

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çıkışını değerlendirdi. Portakal, Kılıçdaroğlu’na yönelik “9 kez yenilen bir CHP’den bahsediyoruz. Artık umut vermiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde eleştirdi:

"ARTIK UMUT VERMİYORSUNUZ SAYIN KILIÇDAROĞLU"

"Kişiliğine lafım yok liderlik vasfını konuşuyorum. Ama bakın şimdi 9. kez yenilen bir CHP’den bahsediyoruz. Yüzde 22’lik bir oy oranına sahip. Henüz umut veremiyoruzsunuz. Henüz değil, artık umut veremiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu.

"ACABA İNCE VE KILIÇDAROĞLU KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?"

Fatih Portakal Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası açıklamarını da değerlendirerek, “Direk konuşmuyorlar. İmalar üzerinden konuşuyorlar. Acaba bu ikiliyi karşı karşıya getirir mi?” ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ YERE ELEŞTİRİLİYORUZ"

Haksız yere eleştirdiğinizi düşünüyorum Pazar yerinden beri. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Seçim akşamının bir sorumlusu varsa o da CHP yöneticileridir. Gazeteci nasıl tanımlanıyor “mayın tarlarında yürüyen kişi” Herkesin mualif olan insanların televizyona çıkamadığı bir ortamda herkese kapılarımızı açıyoruz."

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Dolu yağışına karşı araçlarını böyle korudularDolu yağışına karşı araçlarını böyle korudular
İstanbul'da yağmur etkili oluyorİstanbul'da yağmur etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fox TV fatih portakal Kemal Kılıçdaroğlu CHP muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.