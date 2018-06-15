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Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

Suruç'ta biri AK Parti milletvekilinin kardeşi 4 kişinin öldüğü olayla ilgili CHP'den açıklama yapıldı. Açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara milletvekili Levent Gök'ü Suruç'ta inceleme yapmak üzere görevlendirdiği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suruç CHP Kemal Kılıçdaroğlu Levent Gök Şanlıurfa

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