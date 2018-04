Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılama (2)

"Biz Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına hayat standartlarının yükselmesine özen gösteriyoruz. Bu çerçevede çalışma yapıyoruz. Biz çalışma yapıyoruz ama birileri çekemiyor kıskanıyor, eleştiriyor, gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki CHP'liler geri adım atacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında 397 yıl hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. Bizler dedik ki 'Kocaoğlu ve arkadaşları namusludur, boğazlarından aşağı bir kuruş haram lokma girmez'. Çünkü bizim belediye başkanlarımızın vazgeçilmez iki amacı ve kuralı vardır. Kendisine oy versin vermesin, hiçbir ayrım yapmadan bütün beldeye hizmet götürecektir. Onların yaptığı gibi 'Bana oy vermeyene hizmet etmem' anlayışıyla hareket etmedik. Bizim başkanlarımız, koltuğa oturduktan sonra herkese hangi partiden olursa olsun eşit hizmet götürüyorlar. Onlardan birinci farkımız bu. İkinci farkımız şu. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vermek. Hizmeti kaça mal ettiğimizi sizlere sunmak. Az önce belediye başkanımız güzel bir örnek verdi. Burayı 64 milyon liraya mal etmişler. Onlar aynı yeri 200 milyon liraya ihaleye çıkardılar daha rakam belli değil. Para, vatandaşın parası."

"Tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunları çözülmez. Üreticinin sorununu çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Kırsalda tarımı bitirirseniz oradaki insanlar kentin varoşlarına gelerek hayata tutunmaya çalışacaklardır. Herkes huzur içinde yaşasın. Bizim yol haritamız tekelleşme, ithalat değil üretime artıracağız, kendi halkımıza vereceğiz. Kaybeden sarayda oturan ve onun lobileri olacak. Sanıyorlar ki ithalat yapınca Türkiye'nin sorunlarını çözeriz. Çiğ süt, peynir, saman, bakliyat, nohut üreteceksiniz. Kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biri olan Türkiye bugün kendi kendine yetemez hale geldi. Sütü, çiçeği, fidanı, peyniri de kırsaldan alıp kentle paylaşan belediyelerimiz hem kırsala hem kente hizmet ediyor. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüyoruz."

'ASKERDEN YENİ GELEN OĞLUMUN POSTALINI, SENİN ÇOCUKLARINA GÖNDEREYİM'

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içtiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hatay'a gittim. Recep Bey diyor ki 'Ey Kılıçdaroğlu senin Hatay'da ne işin var?' Recep Bey, kusura bakma, ben senin gibi yapmadım. Davul zurna yanıma almadım, şehitlerimizin kanı kurumadan onlarla şarkı türkü söylemek gibi bir adet edinmedim. Şehitler üzerinden siyaset yapmadım, şehitlere her zaman her ortamda saygı duydum. 'Kılıçdaroğlu, postalın eksikse postal göndereyim' demiş. Ben postalı bu ülkenin yiğit bir genci olarak 1968'li yıllarda giymiştim. Postalı da giymiştim parkayı da giymiştim. Sevgili Recep, Bay Recep eğer sen gerçekten milliyetçiysen ben askerden yeni gelen oğlumun postalını, senin askere gitmeyen çocuklarına göndereyim. Oturup benimle uğraşıyorsun. Emin olun, ben olmasan Recep Bey bunalıma girecek. İyi ki varız, bunalıma girmekten kurtarıyoruz onu. Askerlerle oturdum, acılarını paylaştım, komutanlarla beraber oldum. Şova yeltenmedik onların kahramanlıkları her zaman gururumuz oldu. Sakız Karakolu'nda görev yapan komutanlara buradan İzmir'den Tire'den selam gönderiyorum. Erlerin gözlerinden öpüyorum. Garibanın çocuğu olunca 'Allah herkese şehitlik nasip etsin' diyor. Senin çocuklarını gönder askere, bakanlarının çocuklarını gönder. Onların sırtından propaganda yapacaksın dönüp, Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın. Sen benimle aynı kıratta değilsin. Benim yoldaşlarım bu ülkenin 80 milyonu kadını, erkeği, yaşlığı, genci Kuvva-yi Milliyecidir."