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Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün geçireceği İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, Tire ilçesine giderken yolunu kesen süt üreticileriyle sohbet etti, dertlerini dinledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılama

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün geçireceği İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, Tire ilçesine giderken yolunu kesen süt üreticileriyle sohbet etti, dertlerini dinledi.
Antalya'dan sonra özel uçakla İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karayoluyla Tire ilçesinde giderken yolu süt üreticileri tarafından kesildi. Üreticilerin Türk bayraklarıyla karşıladığı Kemal Kılıçdaroğlu, ısrar üzerine üreticiyi kırmayarak partili araçlardan oluşan konvoyu durdurdu. Burada köylülerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, 85 yaşındaki Sabuha Turhan'ın elini öptü, 6 yaşındaki Atagün'ü de sevdi ve ona derslerini sordu. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen pişiden yedi, süt içti. Yemek yerken, "Erdoğan beni böyle görse 'Malı götürdü' diyecek" diyen Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan arıtma tesisini hizmete açtı ve gezdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılamaKemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılamaKemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılamaKemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılama

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