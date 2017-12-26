Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası!

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklardan sanık Fatih Gürsul, "Herkesin FETÖ'den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya karşı şerh koyup doçentliği geç aldım. Bu şerhlerin karşısında üniversitede baskılara maruz kaldım. Hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım. Yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen bir öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim" dedi.

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Gürsul, Atatürk kültürüyle büyüyen bir Cumhuriyet çocuğu olduğu için Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yanında yer almayacağını belirterek "FETÖ üyeliğim ya da iltisakım yoktur. Yaşam tarzım, çalışma tarzım buna en iyi kanıttır. ByLock kesinlikle kullanmadım. Mahkemenize ByLock kullandığım iddia edilen telefonun faturasını verdim. Ayrıca BTK'dan gelen rapor da polisten gelen belgeyi çürütüyor" dedi. Bank Asya'da hesabının olmadığını da öne süren sanık Gürsul, "13 aydır özgürlüğümden yoksunum. Ailem Ankara'da yaşıyor. Beni 1 saat görebilmek için 18 saatlik yolun işkencesini çekiyorlar. İki bebeğim var. Oğlum Deniz Nazım, şu an 2 yaşına girdi. Kızımın geçen sene doğum gününde yanında olamadım. Eşim yalnız başına iki evladımıza bakmaya çalışıyor. Bir çok sağlık sorunu yaşıyorum. Sevk edildiğim hastanede aldığım uyku apnesi raporunu sunmuştum. Acil ameliyat olmam lazım" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.