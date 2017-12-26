Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası!

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklardan sanık Fatih Gürsul, "Herkesin FETÖ'den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya karşı şerh koyup doçentliği geç aldım. Bu şerhlerin karşısında üniversitede baskılara maruz kaldım. Hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım. Yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen bir öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim" dedi.
BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Sanık Gürsul, Atatürk kültürüyle büyüyen bir Cumhuriyet çocuğu olduğu için Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yanında yer almayacağını belirterek "FETÖ üyeliğim ya da iltisakım yoktur. Yaşam tarzım, çalışma tarzım buna en iyi kanıttır. ByLock kesinlikle kullanmadım. Mahkemenize ByLock kullandığım iddia edilen telefonun faturasını verdim. Ayrıca BTK'dan gelen rapor da polisten gelen belgeyi çürütüyor" dedi. Bank Asya'da hesabının olmadığını da öne süren sanık Gürsul, "13 aydır özgürlüğümden yoksunum. Ailem Ankara'da yaşıyor. Beni 1 saat görebilmek için 18 saatlik yolun işkencesini çekiyorlar. İki bebeğim var. Oğlum Deniz Nazım, şu an 2 yaşına girdi. Kızımın geçen sene doğum gününde yanında olamadım. Eşim yalnız başına iki evladımıza bakmaya çalışıyor. Bir çok sağlık sorunu yaşıyorum. Sevk edildiğim hastanede aldığım uyku apnesi raporunu sunmuştum. Acil ameliyat olmam lazım" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.
GÜRSUL'A 10 YIL 6 AY HAPİS
Mahkeme heyeti kararında, sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamadı.
9 SANIĞA DA CEZA VERİLDİ
Heyet, sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Turgut Atasoy hakkında ise sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehine dikkate alınarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fatih Gürsul'un aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
FATİH GÜRSUL KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2000-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.
Leadership, Research & Consulting (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) Başkanı olan Doç. Dr. Gürsul, ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile özellikle zihinsel engelliler ile ilgili projeler gerçekleştirdi.
26. Dönem Elazığ Milletvekili 1. sıra adayı olmadan önce Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden University of California San Diego’da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapan Gürsul, 2010 yılında ABD Florida State University tarafından, 900 bilim adamı arasından, en iyi makale ödülü olan “The Best Paper Award” ödülüne layık görülmüştü.
3 yıldır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Gürsul evli, Nehir Lale ve Deniz Nazım adında iki çocuğu bulunuyor.
DHA
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