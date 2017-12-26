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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 16:27 | Son Güncelleme 10 saat önce

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklardan sanık Fatih Gürsul, "Herkesin FETÖ'den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya karşı şerh koyup doçentliği geç aldım. Bu şerhlerin karşısında üniversitede baskılara maruz kaldım. Hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım. Yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen bir öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim" dedi.

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Gürsul, Atatürk kültürüyle büyüyen bir Cumhuriyet çocuğu olduğu için Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yanında yer almayacağını belirterek "FETÖ üyeliğim ya da iltisakım yoktur. Yaşam tarzım, çalışma tarzım buna en iyi kanıttır. ByLock kesinlikle kullanmadım. Mahkemenize ByLock kullandığım iddia edilen telefonun faturasını verdim. Ayrıca BTK'dan gelen rapor da polisten gelen belgeyi çürütüyor" dedi. Bank Asya'da hesabının olmadığını da öne süren sanık Gürsul, "13 aydır özgürlüğümden yoksunum. Ailem Ankara'da yaşıyor. Beni 1 saat görebilmek için 18 saatlik yolun işkencesini çekiyorlar. İki bebeğim var. Oğlum Deniz Nazım, şu an 2 yaşına girdi. Kızımın geçen sene doğum gününde yanında olamadım. Eşim yalnız başına iki evladımıza bakmaya çalışıyor. Bir çok sağlık sorunu yaşıyorum. Sevk edildiğim hastanede aldığım uyku apnesi raporunu sunmuştum. Acil ameliyat olmam lazım" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

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GÜRSUL'A 10 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme heyeti kararında, sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamadı.

9 SANIĞA DA CEZA VERİLDİ

Heyet, sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Turgut Atasoy hakkında ise sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehine dikkate alınarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fatih Gürsul'un aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FATİH GÜRSUL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2000-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Leadership, Research & Consulting (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) Başkanı olan Doç. Dr. Gürsul, ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile özellikle zihinsel engelliler ile ilgili projeler gerçekleştirdi.

26. Dönem Elazığ Milletvekili 1. sıra adayı olmadan önce Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden University of California San Diego’da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapan Gürsul, 2010 yılında ABD Florida State University tarafından, 900 bilim adamı arasından, en iyi makale ödülü olan “The Best Paper Award” ödülüne layık görülmüştü.

3 yıldır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Gürsul evli, Nehir Lale ve Deniz Nazım adında iki çocuğu bulunuyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Üniversitesi Fatih Gürsul FETÖ

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Persilvanyaya selam ne istederde vermedik diyen feto için Atatürksüz 1lira bastıran kozmik kozmik odadaki bilgileri cia veren fotocular yargilanacakmi? IYI gelecek..InsAllah Türkiye IYI Olacak..Ne Mutlu Türküm Diyene!.
Türkiye bir bağımsızlık savaşı veriyor. Asker ve polisin silahlı mücadelesi kadar önemli olan bir cephe de bilgi cephesidir. chp liderinin fetö cü bir yardımcısı olması tesadüf değildir.
algı olayı bence ,gerisi hikaye.
Allah bu yaptığınız zulumün cezasını ahirette verecek sizlere amaaa umarım bu dünyadada çekersiniz yaptıklarınızın cezasını...sırf algı yaratmak için suçu günahı olmayan,,,olsada sizden daha az günahı olan bu kişilere yaşattığınız acı sizi ve sizi böyle taparcasına destekleyen kişilere elbet vuracaktır...Rabb’im sizi bildiği gibi yapsın
NASIL OLSA CHP MHP AMA!AKP NİN EN AZ 950 BİN YAKİN HAPİS BUNLARI FETOYLA BİRLİKTE CEZA EVLERİNE DILDURACAKSIN
Şimdi bu adam tanıyan varmı bu adam ne kadar bilgili ki ana muhalefet lideri bunun aklıyla siyaset yaptı bu adamı kk yı kasetle getirenler bu şahsiyeti kk nın yanına koydu kk yı kukla gibi kulandılar ve kk hala bunlarla ortak hareket etmekte. Chp seçmeni akp li secmene koyun sürüsü diyor ama kendileri keçi sürüsü chp de hala inat etmeleri keçiliklerinden onlarda kk ya inanmıyor ama Takım tutar gibi parti tutuklarından bu inatları.
Maalesef fetöcüler siyasetin her alanına, her partiye sızmışlar. Buradan bu sonuç çıkıyor. Kaset operasyonunun arkasında demek ki fetö varmış.
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