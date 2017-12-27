Kemal Öztürk yazdı: AK Parti’nin OHAL krizi

Son Güncelleme 10 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 15:40 |10 saat önce

Son KHK ile başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yenişafak yazarı Kemal Öztürk, bugün kaleme aldığı 'AK Parti’nin OHAL krizi' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. OHAL'in artık kaldırılması gerektiğini ifade eden Öztürk, "AK Parti neden bu konuda ısrarla ayaklarına kurşun sıkıyor anlamış değilim" dedi.

Yenişafak yazarı Kemal Öztürk, OHAL'in artık kaldırılması gerektiğini belirtirken "KHK'ların hukuk sistemini zehirlemeye başladığını" söyledi. Evlilik programları, kış lastiği gibi alakasız bir sürü kanun hükmünde kararname çıkarıldığını ifade eden Öztürk, "AK Parti neden bu konuda ısrarla ayaklarına kurşun sıkıyor anlamış değilim" dedi. Öztürk, 'AK Parti'nin OHAL krizi' başlıklı yazısında Devlet Bahçeli üzerinden de AKP'yi eleştirdi. Öztürk, "Abdullah Gül hükümet icraatları hakkında her konuştuğunda, neden Devlet Bahçeli hemen ortaya atılıp Gül’ü eleştiriyor? Bahçeli hükümet sözcüsü oldu da haberimiz mi yok?" dedi. İşte, Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü: "Demokratik rejimi korumak, devletin can güvenliğini sağlamak için KHK yetkisi alan hükümet, bu yetkiyle, rektör atamaktan, arabalarda kar lastiği kullanımına kadar olağanüstü hal ile alakasız bir sürü kanun hükmünde kararname çıkardı. Söyler misiniz, evlilik programlarının devletin can güvenliği ile ne alakası var da KHK’da yer alıyor?

İki hukuk profesörü ile konuştum. İkisi de KHK’ların hukuk sistemimizi artık zehirlendiğini ve düzenin bozulduğunu söylüyor. Yine hukuk konusunda son derece duyarlı olan Taha Akyol dünkü yazısında, 696 sayılı KHK’daki teknik hukuk hatalarını tek tek sıralamış. Abdullah Gül’den, birçok hukukçuya kadar, herkes bu KHK’da hatalar yapıldığını söylüyor. Hükümet bu tür krizlerde, MHP lideri Bahçeli’nin hamaset dolu, ayrıştırıcı üslubuna değil, sağduyusuna, bilgisine ve tecrübesine güvendiği insanların sesine kulak vermeli. "KHK’da hukuk tekniği açısında sorun var." diyen herkesi, “FETÖ’cü, bölücü” ilan etmek de nereden çıktı? Bu düzeysizliğe, ayrıştırıcı üsluba kapılmamalı AK Parti. Bir de şunu merak ediyorum: Abdullah Gül hükümet icraatları hakkında her konuştuğunda, neden Devlet Bahçeli hemen ortaya atılıp Gül’ü eleştiriyor? Bahçeli hükümet sözcüsü oldu da haberimiz mi yok? NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLATILMALI OHAL sürecinde yaşanan tüm aksaklıkların iki sebebi var: 1. Ortak akılla, üst bir hukuk bakışıyla değil, aceleyle alınan kararlar.