Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar Türkiye'nin en değerli sanatçılarından olan Kemal Sunal'ın yaptığı filmler için "Zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük" diyerek eleştirilerin odağında yer almıştı.

Ünlü isimler de Kemal Sunal'a yapılan eleştiriye sosyal medya hesaplarından tepki paylaşımları yapmaya devam ediyor.

CEMİLE BAYRAKTAR TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Olayın yankıları devam ederken Cemile Bayraktar'dan olay yaratacak bir tweet daha geldi. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden "Siz de haddinizi bileceksiniz her değeri "sanat" adı altında ayaklar altına alıp, insanların değerlerini hiçe saymayacaksınız? Çünkü herkes haddini bilecek..geçen hafta klipte hemşire kadınlar aşağılandığı için klip kaldırıldı,siz ne cüretle 30 yıl din adamlarına hakaret ettiniz" paylaşımını yaptı.





