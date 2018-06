Kemal Sunal ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Vefa Lisesi tarafından düzenlenen "13. Geleneksel Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası" kapsamında sinema ve televizyonun ünlü isimlerine ödül verildi.

Lisenin Nejat Ekrem Basmacı Konferans Salonu'nda gerçekleşen törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Abidin Başarslan, okulun yalnızca 4 duvar arasında eğitim yapan bir kurum olmadığını söyleyerek, bunun çok daha ötesinde, kendisini geliştirmiş kültür yuvaları olması gerektiğini aktardı.

Başarslan, Vefa Lisesi'nin 146 yıllık tarihi boyunca, eğitim öğretim ve sosyal alanda başarılarla dolu bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, Kemal Sunal, Mehmet Akif Ersoy, Peyami Safa, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Ali Yücel ve birçok değerli ismin bu okuldan mezun olduğunu dile getirdi.

Vefa Lisesi'nin büyük bir aile olduğunu kaydeden Başarslan, "Bu güzel ailenin her ferdi, bu ülkenin geleceğinde bir mihenk taşı. Sanata, spora, siyasete, edebiyata kadar bu ülkenin her hücresinde vefalı duruşunu gösteren nesiller yetiştiren Vefa Lisesi'nin bir parçası olmaktan her daim gurur duyduk, gurur duyacağız. Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası etkinliklerini, her yıl haziran ayının ilk haftasında bir hafta boyunca kutluyoruz." dedi.