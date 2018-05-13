Kemal Sunal'ın bilinmeyen yönlerini eşi anlattı

STOCKHOLM (AA) - Gül Sunal, Türk sinemasının usta oyuncularından olan eşi Kemal Sunal'ı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir etkinlikte bilinmeyen yönleriyle anlattı.
Başkentte Sterk Prodüksiyon ve Stockholm Botkyrka Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Gölge Feslikannarı” adlı gösteriye 2000 yılında hayata veda eden Kemal Sunal'ın eşi Gül, oğlu Ali ve kızı Ezo Sunal ile çok sayıda hayranı katıldı.
Sunuculuğunu sanatçı Nisti Sterk'in yaptığı gösteride Gül Sunal, hayranlarının Kemal Sunal'ı unutmadığını ve unutturmadığını belirtti. Eşinin bilinmeyen yönlerini hayranlarıyla paylaşan Sunal, İsveç'te yaşayan sanatçı Bora Serbülent'in Kemal Sunal'ın sevdiği müzik parçalarını sahnede seslendirmesiyle hüzünlendi.
Programda, Ezo Sunal küçük bir gösteri yaptı.
Ali Sunal da ''Annemin ilk defa yurtdışında yaptığı bir gösteriyi izlemek ve burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.'' dedi.
Gül Sunal, AA muhabirine, bir gün önce Göteborg'da gösteri yaptıklarını hatırlatarak, Kemal Sunal'ı İsveç'e kadar taşımasının başka bir sebebi olduğunu söyledi.
Sunal, "Kemal'ı kaybettiğimiz zaman seyirci çok güzel yazılar yazdı ve mektuplar gönderdi. Kemal'i sevenler evimize geldiler, her karşılaştıkları yerde 'Unutmayacağız ve unutturmayacağız.' dediler. Hakikaten de unutmadılar, unutturmadılar. Geçenlerde bir sergi yaptık. Kucağıma üç aylık bir çocuk verdiler. Ailesi 'Ben nasıl Kemal Sunal ile büyüdümse bu da böyle büyüyecek.'' diye cevap verdi. O zaman ne oluyor? Kemal benden çıkmış oluyor, artık hepimizin, zaten öyleydik, iyice öyle oldu. Dolayısıyla Kemal'i sevenlere benim böyle programlar yapma borcum vardı.'' dedi.
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