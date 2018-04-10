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Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

İZMİR (İHA)

İZMİR (İHA)

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

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Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması
2 / 7

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması
3 / 7

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması
4 / 7

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması
5 / 7

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması
6 / 7

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması
7 / 7

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması

Kemalpaşa ve Çeşme’de 173. yıl kutlaması
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