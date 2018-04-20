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Kemalpaşa’da 40 ülkeden yemekler yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali 40 ülkeden 500 yarışmacının katılımıyla başladı.Kemalpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 40 ülkeden 500 yarışmacının katılacağı Uluslararası Yemek Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali 40 ülkeden 500 yarışmacının katılımıyla başladı.
Kemalpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 40 ülkeden 500 yarışmacının katılacağı Uluslararası Yemek Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin proje ortağı ülke Ukrayna, onur konuğu ülke Bosna Herkes ve onur konuğu şehir ise lezzetleri ile meşhur Gaziantep şehri oldu. 4 gün boyunca devam edecek olan festivalde usta aşçılar hünerlerini sergilerken, ünlü sanatçılar da Kemalpaşalılar ile buluşuyor.

40 ülkeden 500 yarışmacının yemekleri yarışıyor
Kemalpaşa’da önemli bir uluslararası festivale daha ev sahipliği yaptığına işaret eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Dünyanın birçok ülkesinden Ukrayna’dan, Filistin’den, Katar’dan, Çin’den yaklaşık 40 ülkeden 500’e yakın yarışmacı buraya geliyor. Buraya gelenlerin birçoğu farklı dilin, farklı dinin, farklı kültürün temsilcileri. Hem onalar bir araya gelip birbirlerini anlıyor hem de cennet vatanımızı Kemalpaşa üzerinden de tanıtmış oluyoruz. Biz diyoruz ki; Türkiye’ye gelin. Türkiye dünyada huzurun, mutluluğun, refahın ve insanlık için mücadele eden ülkenin adıdır diyoruz. Cennet vatanımızı da bu programlarla tanıtmaya çalışıyoruz. Bu 4 günlük festivalimizi sadece yemek festivali olarak görmüyoruz. Bunu sadece bir araç olarak görüyoruz, amaç kaynaşmak ve vatanımızı tanıtmak. O yüzden katılan tüm misafirlerimizi kentimizin farklı ilçelerini de gezdirerek Türkiye’mizin ve İzmir’imizin tanıtımını yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.
Başkan Uğurlu, Fettah Can, Aleyna Tilki, Ülkü Eyüpoğulları ve Bahar Gelir’in konser vereceği festivalde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yönelik uçurtma şenliği de düzenleneceğini kaydetti.

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