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Keman sanatçısı Aydın Nafiz Oran son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Keman sanatçısı Aydın Nafiz Oran son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinde keman icra, teknik ve sanatını anlatan "Keman Metodu" kitabının yazarı, keman sanatçısı Aydın Nafiz Oran, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar baş kemancı olarak görev almış ve saz eserleri şefliği görevini üstlenmiş olan besteci ve eğitmen Aydın Nafiz Oran, hayatını kaybetti.

Açıklamada, "MESAM ailesi olarak değerli üyemizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Oran'ın cenazesi, Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye eşi Güzin Oran, oğlu Cem Oran, dostları ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

Sanatçı dostlarından Ruhi Ayangil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ismi gibi aydın bir insan" olarak nitelendirdiği Oran'ın, keman sanatçısı, bestekar, eğitimci ve aynı zamanda avukat olduğunu söyledi.

Ayangil, "Memleketin büyük bir değeridir ama kimse farkında değildir. İyi ve seçkin bir sanatkar, son derece mütevazı biriydi. Talebeleri ve ondan sonra gelenler onu örnek alarak bu memleket için hayırlı güzel işler yapsınlar." ifadesini kullandı.

-Aydın Nafiz Oran kimdir?

Ankara'da 1937 yılında dünyaya gelen Oran, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kadıköy Musiki Cemiyeti, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği, İstanbul Üniversitesi Korosu ve Musiki Kültür Derneği'nde görev alan Oran, 1960 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavı kazanarak keman sanatçısı oldu.

TRT Müzik Danışmanlar Kurulu ve TRT Türk Hafif Sanat Müziği Denetleme Kurulu, İstanbul Radyosu İcra Denetim Kurulu ile Kültür Bakanlığı Müzik ve Video Eserleri Denetleme Üst kurullarına da üye olan sanatçı, 1990 yılında İstanbul Radyosu Saz Eserleri Şefliği görevine getirildi.

Sanatçı'nın aynı zamanda TRT repertuarında 140 saz eseri ve 28 şarkısı bulunuyor. Saz eserleri dalında 1978 ve 1981 yıllarında TRT ödülüne değer görülen Oran, TRT İstanbul Radyosu'ndan 2002 yılında emekli oldu.

Bestekar ve keman sanatçısı Aydın Nafiz Oran, Türk müziğinde keman icra, teknik ve sanatını anlatan, "Keman Metodu" kitabının yazarı olarak da tanınıyordu.

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