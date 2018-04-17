Kemancı Okan Arıkan'ın ölümüne 4 yıl 2 ay hapis cezası

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde 30 Nisan 2016'da keman sanatçısı Okan Arıkan ve Harun Arslan'ın ölümüylee sonuçlanan iki ayrı trafik kazasına sebebiyet veren üniversite öğrencisi Orkun Efe Bıçakçı ve Ezgi Aydın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, ilk kazaya sebebiyet vererek keman sanatçısı Okan Arıkan (29)'ın ölümüne neden olan sürücü Orkun Efe Bıçakçı'yı, "Taksirle bir kişinini ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Ezgi Aydın'ın ise beraatine karar verildi.

İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Orkun Efe Bıçakçı ile Ezgi Aydın ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Orkun Efe Bıçakçı (23), olayın bir kaza olduğunu, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, ilk zamanlar tutuklu olduğu için başsağlığı dileyemediğini söyledi. Diğer sanık Ezgi Aydın da suçlu olduğunu düşünmediğini belirterek ölen Arıkan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Aydın, beraatine karar verilmesini istedi.