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"Kemanın cambazı" ile Serkan Çağrı'dan sinagogda konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

Edirne Büyük Sinagog'da dünyaca ünlü keman virtüözü Roby Lakatos ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'ın verdiği konser büyük ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Büyük Sinagog'da dünyaca ünlü keman virtüözü "Keman cambazı" olarak nitelenen Roby Lakatos ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

Vakıf Haftası nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türk Musevi Cemaati iş birliğiyle düzenlenen konser öncesinde küratörlüğünü Dalia Maya’nın yaptığı "Edirne’de Karşılaşmalar" adlı, Edirne kadınlarını konu alan serginin açılışı da yapıldı.

Açılışın ardından Büyük Sinagog'da sahneye klarnet sanatçısı Serkan Çağrı çıktı.

Daha önce de aynı mekanda konser verdiğini belirten çağrı, "Bugün de aynı güzelliği sizlerle paylaşacağız. Özellikle doğduğum büyüdüğüm şehirde olmak, onur verici. Bugün yalnız değiliz. Dünyanın en ünlü sanatkarlarından biri olan keman virtüözü Roby Lakatos bizlerle olacak. O kemanıyla bizlerde klarnetimizle bir şeyler söyleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak." dedi.

Çağrının klarnetine konseri izleyenler de alkışlarla eşlik etti.

Daha sonra Çağrı ile Roman kökenli Macar Çigan müziğinin önemli temsilcilerinden Lakatos birlikte sahne aldı. Sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan ikili, konsere birlikte devam etti.

Lakatos'un zaman zaman yay kullanmadan parmaklarıyla keman çalması büyük alkış aldı.

Dünyaca ünlü keman virtüözü Lakatos ile klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Türkçe eserlerden bazı şarkıların müziklerini birlikte icra etti. İkilinin seslendirdiği eserler katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Sanatçıların yaklaşık 1 buçuk saat süren müzik ziyafeti ikilinin Nihavent Longa adlı bestesi Kemani Kevser Hanım'a ait şarkıyla sona erdi

Konseri, Edirne Valisi Günay Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ile çok sayıda sanatsever izledi.

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