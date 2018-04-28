Kemanın minik ustası, uluslararası yarışmada birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Kemanın minik ustası İrem Yayalar, ilk defa katıldığı uluslararası bir yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.

Müzik eğitimine Keman sanatçısı Yonca Sülün ile devam eden minik sanatçı, Sırbistan'da düzenlenen 9. Belgrad Uluslararası Müzik Yarışmasında, 10 yaş grubunda 91 puan alarak Laureate Birincilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Özel Küçükyalı Tekden Koleji öğrencisi 10 yaşındaki Yayalar, Sırbistan, Polonya ve Rusya'dan, alanında uzman sanatçılardan seçilen jüri oylarıyla, ilk defa katıldığı uluslararası bir yarışmada derece elde etmiş oldu.

Süre kısıtlı 2 parçadan oluşan repertuvarlarıyla online olarak video kayıtlarıyla başvurusu yapılan 9. Belgrad Uluslararası Müzik Yarışması'nda, 34 farklı kategoride 30'dan fazla ülkeden binin üzerinde öğrenci yarışıyor.

