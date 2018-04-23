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Kemankeş Türk Okçuluğu sergisi Belgrat’ta kapılarını araladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Okçular Vakfı tarafından Belgrad’da düzenlenen "Kemankeş Türk Okçuluğu" sergisi ziyarete açıldı.Türk okçuluğunun farklı dönemlerine ait orijinal parçalarının meraklısı ile buluşturulduğu sergi 5 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

Okçular Vakfı tarafından Belgrad’da düzenlenen "Kemankeş Türk Okçuluğu" sergisi ziyarete açıldı.
Türk okçuluğunun farklı dönemlerine ait orijinal parçalarının meraklısı ile buluşturulduğu sergi 5 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak. Türkiye Sırbistan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün işbirliği ile hayata geçirilen serginin açılış törenine Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş katıldı.
“Çağdaş dünyanın insanlarının Türk okçuluğundan alacağı çok şey vardır”
Belgrat’ta Türk okçuluğuna ilişkin orijinal materyallerle yapılmış olan en büyük sergiyi gerçekleştirildiğini söyleyen Kemankeş Okçular Sergisi Küratörü Mehmet Lütfi Şen, “Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi, dünyada okçuluk deyince en üst seviyeyi yakalamış olan Türk milletinin zirve dönemlerini masaya yatıran bir sergi çalışması. Türk okçuluğuna ilişkin ilk orijinal eserlerle sergiyi 2006 yılında Okçular Vakfı’nda yapmıştık. Daha sonra Bosna’da bu sergi biraz büyüyerek devam etti. Ama bugün Belgrat’ta Türk okçuluğuna ilişkin orijinal materyallerle yapılmış olan en büyük sergiyi gerçekleştiriyoruz aslında bunun biraz heyecanı içerisindeyiz” dedi.
Büyük bir emekle hazırlanış olan serginin yalnız geçmişi yad etmek amacı ile düzenlenmediğini söyleyen Şen, “Bizim okçuluğu, burada orijinal eserlerle sergilemekle muradımız bir nostalji yapmak değil, dünyanın belli bir döneminde zirveyi görmüş, üst değer üretmiş yapılar, dünyanın geleceğini belirleyen özel çıkarımlar için uygun yapılardır, bugün çağdaş dünyanın insanlarının Türk okçuluğundan alacağı çok şey vardır” şeklinde konuştu
23 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta ziyarete açık olacak sergi, Türk okçuluğunun farklı dönemlerine ait pek çok orijinal eserlerini ziyaretçileri ile buluşturacak.

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