HABER

Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen etkinlikte "Paris 2" batığına dalış yapıldı - Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Bizim buradaki amacımız vatan ve millet sevgisini öğrencilere aşılamak"

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 30 metre derinlikteki "Paris 2" batığına dalış gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu ve Kemer Belediyesince Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Paris 2 ve Alexandra savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinliğe, 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında 30 metre derinlikteki "Paris 2" batığına dalış yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altında görüşün güzel ve net olduğunu, geminin yıllar içerisinde çürümeye başladığını söyledi.

Paris 2 batığına dalış yaparken her yıl ayrı bir heyecan duyduklarını belirten Gökoğlu, "Batığa dalış sırasında savaş yıllarını hissedebiliyorsunuz. Zamanında centilmence bir savaş yapılmış. Bizim buradaki amacımız vatan ve millet sevgisini öğrencilere aşılamak." dedi.

Öğrencilerden Gizem Ezgi Kalkan, bir batığa dalmanın normal dalış yapmaktan çok farklı olduğunu dile getirdi.

Dalışta çok heyecanlandığını anlatan Kalkan, "Patlamamış top mermilerini görmek güzeldi. Gemideki açılan mermi deliklerinden geçmek ise ayrı bir heyecandı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ömer Faruk Korkmaz da suyun altında tarihle iç içe olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılanlar, suyun üzerinde Türk bayrağı açtı.

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu!Yasak aşk cinayeti kan dondurdu!
Demirtaş’tan ‘Baraj’ UyarısıDemirtaş’tan ‘Baraj’ Uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Su Antalya dalış etkinliği Kemer Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği Paris 2 Batığı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.