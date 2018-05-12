Paris 2 batığına dalış yaparken her yıl ayrı bir heyecan duyduklarını belirten Gökoğlu, "Batığa dalış sırasında savaş yıllarını hissedebiliyorsunuz. Zamanında centilmence bir savaş yapılmış. Bizim buradaki amacımız vatan ve millet sevgisini öğrencilere aşılamak." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altında görüşün güzel ve net olduğunu, geminin yıllar içerisinde çürümeye başladığını söyledi.

1. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Paris 2 ve Alexandra savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinliğe, 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında 30 metre derinlikteki "Paris 2" batığına dalış yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu ve Kemer Belediyesince Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerden Gizem Ezgi Kalkan, bir batığa dalmanın normal dalış yapmaktan çok farklı olduğunu dile getirdi.

Dalışta çok heyecanlandığını anlatan Kalkan, "Patlamamış top mermilerini görmek güzeldi. Gemideki açılan mermi deliklerinden geçmek ise ayrı bir heyecandı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ömer Faruk Korkmaz da suyun altında tarihle iç içe olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılanlar, suyun üzerinde Türk bayrağı açtı.

