KEMERBURGAZ'DA MİNİBÜS KAMYONA ÇARPTI; 4 YARALI (1)

Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kemerburgaz Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü önündeki kamyona çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk Yolu Eyüpsultan istikametinde meydana geldi. Düğünden dönenlerin olduğu servisi minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki kamyona çarptı. Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Sağlık ekipleri

