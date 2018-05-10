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Kemer'de minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kemer'de minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çatalbaş idaresindeki 03 EV 023 plakalı minibüs, Göynük Mahallesi D-400 karayolunda, otel personelini taşıyan Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı midibüsle çarpıştı.

İki otel çalışanı olay yerinde öldü, sürücüler Çatalbaş ve Köse ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Kemer Mehmet Çatalbaş otel personeli

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