Kemer'de minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Çatalbaş idaresindeki 03 EV 023 plakalı minibüs, Göynük Mahallesi D-400 karayolunda, otel personelini taşıyan Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı midibüsle çarpıştı.
İki otel çalışanı olay yerinde öldü, sürücüler Çatalbaş ve Köse ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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