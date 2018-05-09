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Kemer'de Rus vatandaşlar 'Zafer Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 22:49 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde, Rus vatandaşların  'Zafer Bayramı' kutlandı.

Kemer'de Rus vatandaşlar 'Zafer Bayramı'nı kutladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kemer ilçesinde, Rus vatandaşların 'Zafer Bayramı' kutlandı. Rusya ve Türkiye bayraklarıyla kutlamalara katılan Ruslar, büyük coşku yaşadı.
Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Rus Zafer Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Etkinliklere, Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kazakistan Antalya Konsolosu Baurzhan Alzhanov, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Soronika, turizmciler, yerleşik Ruslar ve ilçede tatil yapan Rus turistler katıldı.
Kemer’in uzun yıllardır ‘Küçük Moskova’ olarak bilindiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Kemer’imize biliyorsunuz çok sayıda Rus vatandaş yerleşti. Antalya’da 50 binin üzerinde Türk vatandaşlığına geçmiş olan var. Ayrıca bir de Türkiye’de çalışma izni alarak çalışan Ruslar var. Biz onları seviyoruz, onlar da bizleri seviyor. Osmanlı’dan kalan örf ve adetlerimizde çok büyük benzerliklerimiz var. Biz de bu doğrultuda onlar madem ülkemize bu kadar sevgi, saygı besliyor ve hatta eş olabiliyorlar ya da misafir, turist olarak geliyorlar ve ülkemizi de en çok tercih edilen yer olarak görüyorlarsa biz de onların en anlamlı günlerini 3 yıldır burada kutluyoruz” dedi.
Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, kutlamalara katılan herkesin bayramını kutlayarak, emeği geçenlere ve özellikle Kemer Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yapılan dans gösterileri ve konserlerde renkli görüntüler oluştu. Kutlamalara Rusların yanı sıra ilçede tatil yapan diğer ülke vatandaşları da ellerinde Türk ve Rus bayraklarıyla destek verdi. Kutlamalara katılanların yakalarına siyah ve turuncu kurdele takıldı.
Meydandaki kutlamaların ardından alandakiler Olbia Park’a kadar olan alanda yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Türk ve Rus bayrakları ve ‘Ölümsüz Alay Kemer Antalya’ yazılı pankartla gerçekleşirken, Ruslar bolca marş söyledi. Kutlama programı, konserlerle devam etti.

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Kemer'de Rus vatandaşlar 'Zafer Bayramı'nı kutladıKemer'de Rus vatandaşlar 'Zafer Bayramı'nı kutladıKemer'de Rus vatandaşlar 'Zafer Bayramı'nı kutladıKemer'de Rus vatandaşlar 'Zafer Bayramı'nı kutladı

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