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Kemer'de sezonun ilk Caretta yuvası korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yumurta bırakmak için sahile çıkan ilk Caretta carettanın yuvası korumaya alındı.

Kemer'de sezonun ilk Caretta yuvası korumaya alındı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yumurta bırakmak için sahile çıkan ilk Caretta carettanın yuvası korumaya alındı.
Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahiline önceki gece çıkan Caretta caretta, kıyının yaklaşık 10 metre içerisinde yumurtalarını bıraktı. Caretta carettanın yumurtlamasının ardından Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi yetkilileri, yeri tespit edilen yuvayı korumaya aldı. Yapılan çalışmaları çevredeki turistler de ilgiyle izledi.
'KAPLUMBAĞALAR İÇİN ŞANS DİLİYORUM'
Bölgeye tatil için oğlu ve arkadaşlarıyla Moskova'dan gelen Rus Natalia Perunova (41), "Türkiye'nin en güzel dağlarında ailem ve arkadaşlarımla trekking yapıyoruz. Türkiye'ye birçok defa geldik. Fakat ilk defa mükemmel bir yer olan Çıralı'ya geldik. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu, kaplumbağa ve yavruları için yapılan özel projeyi görmemiz. Hepiniz ve kaplumbağalar için şans diliyorum. Bu çalışma doğa, dünya ve insanlar için çok önemli" dedi.
GECELERİ GÖNÜLLÜLER BEKLİYOR
Kooperatif Başkan Yardımcısı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, Çıralı sahiline Caretta carettaların yumurtalarını bırakmaya başladığını söyledi. Geçen sene Caretta caretta yuvasının az olması nedeniyle bu yıl bazı çalışmalar başlattıklarını anlatan Altınkaya, Caretta carettaların daha fazla yumurta bırakması için 20 kişilik komisyon kurduklarını kaydetti. Altınkaya, kooperatif ve komisyon üyeleriyle Çıralı sahilinde kamp kuranları uyarıp, araç giriş çıkışlarını yasakladıklarını vurgularken, "Geceleri gönüllü arkadaşlarımız sahile inen ve ateş yakan misafirleri uyarıyor. Amacımız burada yuvaların üzerine basılmasını önlemek" dedi.
'GEÇEN SENE 74 YUVA VARDI'
Geçen sene denizle buluşan Caretta caretta yavrularından da bahseden Altınkaya, "Geçen sene 74 yuva vardı. Bu yuvalardan yaklaşık 4 bin yavruyu denizle buluşturduk. Bu sayıyı bu sene artıracağız. Buraya gelenler Caretta caretta yavrularını görmeye geliyor. Bu turizme büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

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Kemer'de sezonun ilk Caretta yuvası korumaya alındıKemer'de sezonun ilk Caretta yuvası korumaya alındıKemer'de sezonun ilk Caretta yuvası korumaya alındıKemer'de sezonun ilk Caretta yuvası korumaya alındı

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