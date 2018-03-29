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Kemer'de turistler köpük partisinde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turizm sezonunun erken açılmasıyla eğlencenin vazgeçilmezi köpük partilerine de başlandı.

Kemer'de turistler köpük partisinde eğlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turizm sezonunun erken açılmasıyla eğlencenin vazgeçilmezi köpük partilerine de başlandı. Sahilde yapılan köpük partisine katılan turistler, çalınan şarkılar eşliğinde dans edip, eğlendi. Bazı turistler de köpük partisi yapılırken, denize girdi.
Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte turistlerin en sevdiği aktivitelerden köpük partileri de yapılmaya başlandı. Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde düzenlenen köpük partisine, otelde konaklayan tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Rus ve İranlı turistler, köpüklerin içinden çıkmazken, çalınan şarkılar eşliğinde dans etti. Bazı turistler de köpük partisinde denize girdi. Turistler, köpük partisinde fotoğraf ve görüntü de çekti.
Partinin yapıldığı otelin eğlence müdürü Erman Üstün, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı. 20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli istediği partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz ve otelimizde diğer eğlencelerimizle devam ediyoruz" dedi.

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Kemer'de turistler köpük partisinde eğlendiKemer'de turistler köpük partisinde eğlendiKemer'de turistler köpük partisinde eğlendiKemer'de turistler köpük partisinde eğlendi

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