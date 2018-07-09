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Kemer'de yat turuna yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde günlük ve özel turlarla binlerce kişi yat turuna çıkıyor.

Kemer'de yat turuna yoğun ilgi

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde günlük ve özel turlarla binlerce kişi yat turuna çıkıyor. Kemer'i denizden keşfetmek isteyen tatilciler günübirlik turlara kişi başı 7 ile 15 dolar arasında ödeme yaparken, özel yatlarda ise fiyatlar 10 bin dolara kadar çıkıyor.
Kemer'e tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin, otel, plaj ve gece eğlencelerinin yanı sıra rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yat turları geliyor. Kemer merkezinde bulunan G-Marina'dan, günde 2 bin 500 ile 4 bin arasında turist yat turuna çıkıyor. Bölgede gulet denilen yatlar saat 10.00'da marinadan ayrılıp saat 16.30 civarında dönerken, VIP fiber yatlar ise isteğe bağlı hizmet veriyor. Günlük turlarda fiyat aralıkları kişi başı 7 ile 15 dolar arasında değişirken, özel yatlarda bu fiyat 400 dolardan 10 bin dolara kadar çıkıyor. Bölgede bu turlara en çok talep gösterenler ise Rus turistler.
G-Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "1985 yılından beri bu marinada görev yapıyorum. Marinamız hudut giriş kapısı olmasına rağmen ticari tekneleri de içerisinde barındıran 350 yat kapasitesine sahip bir yat limanı. Bölgemizin coğrafi konumundan dolayı ticari tekneler de marinamızda konuşlanmaktadır. Tabi belirli metrajın haricinde yatları alma şansımız yok. Maksimum kullanıyoruz" dedi.
Ticari teknelerin deniz üstü turizminde bölge için önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Levent Tokaç, "Bunları da ayırt etmiyoruz turizm için. Özellikle 50'ye yakın ticari gulet dediğimiz günübirlik tekneler çıkmaktadır. Yaklaşık 15 adet, özel yat dediğimiz motor yat diye bahsettiğimiz VIP yatlar seyre çıkmaktadır. Günlük yaklaşık 2 bin 500 ile 4 bin arasında değişebiliyor yat kapasitesi. Tekne boyutları değişik olduğu için maksimum alabildiğimiz boyutlarda" diye konuştu.
'FİYATLARIMIZ YAPACAĞIMIZ TURA GÖRE DEĞİŞİYOR'
VIP tur yapan firma sahibi Hasan Ülkü de şöyle dedi:
"2001 yılından beri yatçılığın içerisindeyim. Bu işi 5 senedir de kendi teknemizle sürdürüyorum. Düzenli olarak turlar yapıyoruz. 12 kişilik VIP bir teknemiz var ve özel turlara çıkıyoruz. Bu turlarımıza saat 10.00'da başlıyoruz standart turlarımız 16.00'ya kadar sürüyor. Akşam turlarımız, gün batımı turlarımız, sabah balık turlarımız da oluyor. Bizim tarzımızda çıkan 15 tekne var Kemer'de ve ağırlıklı olarak Rus müşterilerimiz var. Tabii ki Fransız ve nadir de olsa Avrupalı müşterilerimiz de bulunmakta. Burada toplu olarak tur çıkartan tekneler de var, korsan tekneleri, son yıllarda yaygınlaşan. Ama bizim tarzımız genelde ailelere hitap eden ve motor yat dediğimiz VIP olarak çıktığımız turlar. Bizim fiyat aralığımız 400 dolardan 1000 dolara kadar değişiyor. 6 saatlik turlar. Gün batımı ve isteğe bağlı turların da fiyatları ona göre biraz daha aşağı veya fazla olabiliyor. Mega özel yatlarda ise fiyatlar çok daha yukarılara çıkıyor."

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Kemer'de yat turuna yoğun ilgiKemer'de yat turuna yoğun ilgiKemer'de yat turuna yoğun ilgiKemer'de yat turuna yoğun ilgi

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