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Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya milletvekili eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Meclis'e Lamborghini ile gelmesi büyük dikkat çekmişti. CHP eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ kimsenin fark edemediği bir ayrıntıyı açıkladı.

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

TBMM'ye Lamborghini ile gelmesi üzerine yapılan eleştirilere cevap veren Kenan Sofuoğlu, "Sofuoğlu’nun “Araç yabancı uyruklu eşimin üzerine kayıtlı, hakkımızı kullanıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

CHP'Lİ ÜYE: ÖN PLAKA YOK

CHP eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ Sofuoğlu'nun lüks aracında “ön plaka” olmamasına dikkat çekti.

Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e durumu bildiren CHP’li Sağ, “Mili sporcumuz yeni Milletvekilimiz Sayın Kenan Sofuoğlu Meclise Lamborghini marka aracı ile gelmiştir. Kanun açık ama aracın ön plakası yok ve trafiğe çıktığından itibaren sadece arka plakası bulunmakta. 54 MK 001 trafiğe çıktığından beri ön plakası olmayan araç ile ilgili cezai işlem uygulanmış mıdır? Uygulandıysa tutarı nedir? Uygulanmadıysa niye uygulanmamıştır?” sorularını yöneltti.

Araçların plakalarının durumu ise şöyle düzenleniyor:

a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; yerden 20 ila 150 santimetre yükseklikte araç arka kısmında ve araç boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,

b) Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte römork boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,

c) Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet


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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu AK parti sakarya milletvekili Lamborghini

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