HABER

Kendi arabasını başkasının sattığını öğrenince polise koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

Bursa'da bir vatandaş, milyonlarca kişinin takip ettiği ikinci el araç alım sitesinde kendi arabasını başkasının sattığını görünce, polise şikayette bulundu.

27 yaşındaki İlhan Sağdıç, geçtiğimiz ay verdiği ilanı satmaktan vazgeçtiği için kaldırdı. 1 ay sonra aynı ilanın, Karacabey ilçesinde 10 bin TL gibi düşük fiyatla başkası tarafından yayınlandığını öğrenen Sağdıç, hemen ilanı veren kişiyi aradı.

Ünlü iş adamına masaj tuzağı! Özel görüntülere 5 milyon dolar...Ünlü iş adamına masaj tuzağı! Özel görüntülere 5 milyon dolar...

İlandaki arabanın kendisine ait olduğunu söyleyen ve ilanın kaldırılmasını talep eden Sağdıç, beklenmedik bir cevapla, “İlanı kaldırmıyorum. İstediğin yere şikayet edebilirsin” cevabını aldı.

200 milyon liralık hayali üretimle 30 milyon lira dolandırdılar!200 milyon liralık hayali üretimle 30 milyon lira dolandırdılar!

İnternet sitesiyle irtibata geçerek ilanı sildiren Sağdıç, emniyet güçlerine de haber verdi. İlanın ardından plakadan kendisine ulaşanlar olduğunu belirten Sağdıç, "Arayanlara Karacabey Belediyesi'nde zabıta olarak çalıştığını söyleyerek kapora almaya çalıştığını öğrendik. Fotoğraflarından kilometresine kadar ilan aynı. Hatta kendi ilanımdan daha güzel düzenlenmiş” diye konuştu. (İHA)

--10859885

--10859881

--10859879

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.