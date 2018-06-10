Kendi dünyası karardı, iki kişinin dünyasını aydınlattı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de iş kazasında hayatını kaybeden oğlunun kornealarını bağışlayan Sema Deveci, yapılan nakille ışığa kavuşan iki kadınla bir araya geldi. Nakilden sonra dünyaları yeniden aydınlanan Esmer Taş ile Müslüme Akcin'i bağına basan, onları kızı gibi gören Sema Deveci, "O anda içimi buruk bir sevinç ve hüzün kapladı. Çünkü oğlum onların karanlık dünyasına ışık olmuştu ama öbür yandan kendisi artık yoktu ve geri gelmeyeceğini anlamıştım bu da canımı acıttı" dedi.

Geçen 17 Nisan günü Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan olayda, ağır sanayi makineleri üreten ve montajı yapılan bir firmada çalışan Ümit Deveci'ye (26), su deposuna kaynak yaptığı sırada, ray üzerinde hareket eden vinç çarptı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan müdahaleye rağmen, bir yıllık evli olan Ümit Deveci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Ümit Deveci'nin ray üzerinde kaynak yaparken, arkasından gelen, fark etmediği vinç ile demir kolon aasında sıkıştığı görüldü.

HÜZÜN VE MUTLULUĞUN YAŞANDIĞI BULAŞMA

Anne Sema Deveci, yaşamını yitiren oğlunun kornealarını, gözleri görmeyen hastalara nakledilip ışık olması için bağışladı. Kornealar, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri süren ve hiç görmeyen Esmer Taş ile Müslüme Akcin'e nakledildi. Nakil sonrasında Taş sol gözüyle, Akcin ise sağ gözüyle yeniden ışığa kavuştu.

4 çocuk annesi Esmer Taş'ın (29), yüksek miyoptan dolayı gözüne takılan merceğin yerinden çıkıp retinaya zarar vermesi üzerine görme yeteneğini kaybettiği öğrenildi.

2 çocuk annesi Müslüme Akcin'in (29) ise doğuştan retina rahatsızlığı bulunduğu, son 4 yıldır da hiç görmediği açıklandı. İki kadın, yaşadıkları Siirt ve Uşak'tan kontrollerini yaptırmak üzere İzmir'e geldi. Acılı anne Sema Deveci de Esmer Taş ve Müslüme Akcin'le bir araya geldi. Onları bağrına basan Deveci, saatlerce yanlarından ayrılmadı. Oğlunun kornealarıyla ışığa kavuşan iki kadının gözlerine dakikalarca baktı, gözyaşı döktü.

'ARTIK OĞLUMUN OLMADIĞINI ANLADIM'

İki kadının gözlerine uzun uzun baktıktan sonra gözyaşı döken Sema Deveci, artık oğlunun geri gelmeyeceğini anladığını söyledi. İki kadını kızı gibi gördüğünü hep yanlarında olup görüşeceğini söyleyen Sema Deveci, "O anda içimi buruk sevinç ve hüzün kapladı. Çünkü oğlum onların karanlık dünyasına ışık olmuştu ama öte yandan kendisi artık yoktu ve geri gelmeyeceğini anlamıştım, bu da canımı acıttı" dedi. Sema Deveci, oğlu adına verdiği hukuk mücadelesine de sonuna kadar devam edeceğini yineledi.

Buluşmadan sonra Siirt'e dönen Esmer Taş, "Gözlerim son üç yıldır hiç görmüyordu. Nakilden sonra görmeye başladım. Yavaş yavaş da eskisi gibi olmaya başladı. Ancak kendimi onun yerine koymak istedim. Hiçbir anne istemez o durumda olmayı, çok acı. Çocuklarımın büyüdüğünü görüyorum, kendi açımdan mutluyum ama onun açısından bakınca üzüntülüyüm" dedi. Müslüme Akcin ise "Allah razı olsun bana bunu verenlere, sonsuz teşekkür ediyorum. Onların dünyası karardı belki ama benim dünyam aydınlandı. Bir anne olarak kendimi onun yerine koydum. Ben zaten bağışı yapan kişiyle görüşmek istemiştim. Bu da gerçekleşti. Çok sevindim, mutlu oldum. Ben kendimi iyi bir insan olarak bilirdim ama benden daha iyiler de varmış" dedi.