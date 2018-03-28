Kendi kendine yeten belediye Odunpazarı

Odunpazarı Belediyesi, park ve sokaklarda kullandığı saksılar ile sokakta kullandığı bordürleri kendisi üretiyor.

Fen İşleri Şantiyesi’nde daha önce duba üreten, kendi araçlarının bakımı ve takibini yapan Odunpazarı Belediyesi, şimdi de park ve sokaklarda kullandığı çiçek saksıları ile sokaklarda kullandığı bordürleri üretiyor.

Sokaklarda kullanılan bordürlere yeni şekil ve desenler vererek ürettiklerini belirten yetkililer, saksı ve bordürlerin üretiminin Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılmasının daha ekonomik olduğunu söyledi. Yetkililer, ayrıca Belediye tarafından üretilen bordür ve saksılar dışarıda satılanlardan daha sağlam olduğunu vurguladı.