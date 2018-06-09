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"Kendi kültür kahramanlarımızı oluşturmamız lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Oyun mucidi Adnan Ali Güneş: - "Çocuklarımıza vakit kaybettiren oyunların dışında etkili, uygulamalı, eğlenceli ve bir şeyler öğrenilebilen interaktif oyunlar yapmak istedik" - "Kendi tarihini bilmeyenin geleceği olmaz düşüncesini anımsatarak, Kut'ül Amare gibi, Süleyman Şah gibi bizlere unutturulan olayları ve şahsiyetleri yeniden çocuklarımıza hatırlatmak için 2453 projesi üzerinde çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla bugüne kadar "Monopoly" tarzında 17 oyun tasarlayan Adnan Ali Güneş, "Batı kendi kültürünü çocuklarımıza süper ve sevimli kahramanlar aracılığıyla anlatmaya çalışıyor. Bu bakımdan bizim de kendi kültür kahramanlarımızı oluşturmamız lazım." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ iş birliğiyle düzenlenen "37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nda "Milli Oyunlar" standı açan Güneş, burada kendi tasarladığı oyunları fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı içeriklere sahip oyunların fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

- "İnteraktif oyunlar tasarlamak istedik"

"Kurtuluş Savaşı", "One Minute" ve "15 Temmuz Yeniden Diriliş" adlı oyunların mucidi olan Güneş, Türkiye'de yer alan masa üstü kağıt oyunları ve dijital oyunların çocuklara ciddi manada zaman kaybettirdiği yorumunda bulundu.

Güneş, tasarladığı oyunlarla dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu "Monopoly" ile "Kızma Birader"e rakip olarak çıkış yaptığının altını çizerek, "Çocuklarımıza vakit kaybettiren oyunların dışında etkili, uygulamalı, eğlenceli ve bir şeyler öğrenilebilen, interaktif oyunlar yapmak istedik." diye konuştu.

"Milli Oyunlar"ı 2007'de kurduklarını belirten Güneş, şöyle devam etti:

"İlk oyunumuz 'Cennet Bahçesi'ydi ve herkes bir kağıt parçası olarak bakmıştı ama tanındıktan sonra ilgi görmesinin yanı sıra eleştiriler de aldık. Şu anda toplamda 17 tane oyunumuz var. Daha önce 15 Temmuz darbe girişimini çocuklarımıza anlatabilmek için bir oyun hazırlamıştık. Yine Cumhurbaşkanımıza ithafen 'One Minute' anının masaüstü oyununu da yaptık."

- "Ülkemizin hedef belirlediği bir dönemde biz de hedef 2453 diyoruz"

Adnan Ali Güneş, "2453" adlı yeni bir oyun hazırlığı içinde olduklarını aktararak, "2023, 2071 sloganıyla ülkemizin hedef belirlediği bir dönemde biz de 'Hedef 2453' diyoruz. Kut'ül Amare gibi, Süleyman Şah gibi bizlere unutturulan olayları ve şahsiyetleri, 'Bilmeyenin geleceği olmaz' düşüncesiyle yeniden çocuklarımıza hatırlatmak için 2453 projesi üzerinde şu an çalışıyoruz. Ayrıca Çanakkale Savaşı üzerine de bir proje geliştiriyoruz." dedi.

"Cennet Bahçesi", "Nur Çocuk", "Kızma Mübarek", "Güzel Ahlak Yarışı", "Düş Peşime", "Takva Bahçesi" oyunlarının dışında ortaya koydukları "Osmanlı Satrancı" adlı oyununun Payitaht 'Abdülhamid' dizisi ile birlikte ilgi gördüğünü dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Osmanlı Satrancı oyunumuz 8 yıldır raflarımızda. Bu oyun aslında Muhyiddin İbn-i Arabi'nin 1200'lü yıllarda yapmış olduğu ve medreselerde, kıraathanelerde, Osmanlı şehzadeleri için eğitim amaçlı olarak da kullanılan, güzel vakit geçirten bir oyun. 101 karede devam eden oyun, bir insanın yapması ve yapmaması gereken davranışları anlatıyor. Eğer bizler bu oyunda yer alan davranış şekillerini gerektiği gibi çocuklarımıza anlatabilirsek, bence sağlam ve kaliteli bir gençlik elde edebiliriz."

- "Bir kukla modemi oluşturduk"

Güneş, oyunların 4-13 yaş aralığına hitap ettiği bilgisini vererek, "Bu oyunlarla çocuklarımızın zihinlerini davranış olarak, karakter olarak nasıl güzelleştirebiliriz düşüncesiyle içlerine bilgileri yerleştiriyoruz. Çocuklar ebeveynleri ile birlikte oynadıkları zaman bu oyunlar çok daha eğlenceli ve etkili oluyor. Çünkü bize göre eğitim ailede başlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Hacivat ve Karagöz Aramızda" başlıklı bir kitap da kaleme alan Güneş, Hacivat ve Karagöz'ün farklı bir bakış açısıyla bugün toplum içinde yaşatılması ve sadece ramazan ayında hatırlanmaması gerektiğine dikkati çekti.

Güneş, Hacivat ve Karagöz oynatılırken bu çağın problemlerinin hissedilerek çocuklara anlatılması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Batı kendi kültürünü çocuklarımıza süper kahramanlar, sevimli kahramanlar aracılığıyla anlatmaya çalışıyor. Bu bakımdan bizim de kendi kültür kahramanlarımızı oluşturmamız lazım. Biz bu duruma binaen bir kukla modeli oluşturduk. Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim, Cengiz Han, Sultan Alparslan gibi isimleri karakterlerimizin içerisine taşıyoruz."

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Milli Oyunlar Oyun mucidi Adnan Ali Güneş

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