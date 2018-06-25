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Kendi lunaparkını yapıp, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (48) çocukluk hayali olan lunaparkı kendi imkanlarıyla kurdu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (48) çocukluk hayali olan lunaparkı kendi imkanlarıyla kurdu. Mustafa İlhan, "Çocukken bu hayaldi, içimde vardı. 'Bunu kendim yaparım' dedim. 3 aya yakın uğraştım. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi. Sandıklı'da bisiklet tamircisi Mustafa İlhan, yaklaşık 3 ay süren çalışmayla lunapark oyuncakları üretti. Bisiklet tamirhanesinde top havuzu, trambolin, dönme dolap, atış poligonu, gezi treni, ikram ve yiyecek arabası yapan Mustafa İlhan, lunaparkını Sandıklı Belediyesi'nden aldığı izinle ilçedeki kapalı pazara kurdu. Mustafa İlhan, ilerleyen günlerde kaplıca veya köylere de lunaparkı götürerek çocukları eğlendirmek istediğini söyledi. 'ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUM' Lunaparkın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Mustafa İlhan, "Çocukken İzmir Fuarı'na, Ankara Gençlik Parkı'na giderdim. Hep orada çalışmak ya da lunapark sahibi olmak isterdim. Çocukken bu hayaldi, içimde vardı. Tabii bir lunapark sahibi olmak kolay değil. 'Bunu kendim yaparım' dedim. Bu kış sürekli lunapark oyuncakları yaptım. 3 aya yakın süre uğraştım. Burada hem çocukları eğlendirdim hem de çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Fiyatları çok düşük tuturak bütün çocukların bu mutluğunu yaşamasını istedim " dedi. 'O TATLARI YAŞATMAK İSTİYORUM' Çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve onların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini kaydeden Mustafa İlhan, "Eskiden Sandıklı'da bayram yerimiz vardı. Bayramda sabah yemeğimizi yer, büyüklerimizin elini öper direkt bayram yerine koşar, çok mutlu olurduk. Şimdi o tat kalmadı. O tatları bir nebze de olsa yaşatmak istiyorum" diye konuştu. 'ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLMUŞ' Torunlarını lunaparka getiren Mustafa Dazkır (48), "Çocukluk yıllarımı hatırladım. Bizim zamanımızda eski harman yerinde böyle kurulurdu. Salıncak, beşik. Torunlarıma yaşadıklarımı yaşatmak için buraya getirdim. Şimdi teknoloji ilerlediği için eskisinden daha güzel olmuş" dedi. Mert Erden (10), "Buraya kuzenim getirdi. Çok eğlenceli. Yapanlara çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

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