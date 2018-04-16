"Kendileri yıkmazsa belediye yıkacak"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, sit alanına kaçak otel inşaatı yapılması iddialarına ilişkin, "Kaçak yapının yıkımı için verilen yasal süre 27 Nisan'da sona erecek. Bu tarihe kadar yıkım işlemi gerçekleştirilmezse belediye tarafından yıkılacak." dedi.

Uçar, yaptığı açıklamada, Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Sarı Liman mevkisinde, SİT alanına ruhsatsız olarak yapımına başlanan otel inşaatının Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart’ta mühürlendiğini ve yıkılmasına karar verildiğini ifade etti.

Belediyenin tapu sahibi Vahdet Görgülü adına, kaçak yapı gerekçesiyle 26 bin lira ceza uyguladığını dile getiren Uçar, gerekli yasal işlemlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Uçar, "İnşaat hakkında kaçak yapı tutanağı tutularak 26 bin liralık para cezası kesildi, aynı zamanda yıkım kararı alındı. Buna rağmen inşaata devam edildiğini tespit ettik. Üç defa mühür bozma yapıldı. Datça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu." diye konuştu.

İnşaatın yıkılmaması halinde yıkım işlerini yaparak masrafının inşaat sahiplerinden tahsil edileceğini vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"Kaçak yapının yıkımı için verilen yasal süre 27 Nisan'da sona erecek. Bu tarihe kadar yıkım işlemi gerçekleştirilmezse belediye tarafından yıkılacak.Yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. 27 Nisan'da bir aylık süre dolacak ve o tarihte inşaatı belediye ekipleri tarafından yıkacağız."