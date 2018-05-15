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Kendilerini akraba olarak tanıtıp dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

Telefonla aradıkları yaşlı kişileri, torunu ya da yeğeni gibi davranarak dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA ) - İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlı kişileri, akraba gibi davranarak dolandırdığı iddia edilen 9 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telefonla aradıkları yaşlı kişileri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Polis, İstanbul ve Karabük'te 9 adrese düzenlediği operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Mustafa D'nin (40) de bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların eski telefon rehberlerini kullanarak, 65 yaşının üstündeki kişileri hedef seçtiği, aradıkları yaşlılara kendilerini, "Babaanne, ben torununum/yeğeninim. Başım belada, acil para lazım. Arkadaşım seni arayacak şimdi, ona adresi ver parayı ona verirsin." dedikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların 1 Ağustos 2017'den itibaren aynı yöntemle 58 yaşlıdan 1 milyon 50 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, tüfek, 5 telefon rehberi, 30 cep telefonu, 40 cep telefonu hattı, 2 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin dolar ele geçirildi.

Bu arada, şüphelilerin yaşlılardan para aldıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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