HABER

Kendilerini polis olarak tanıtıp tecavüz ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak, kaçırdıkları 2 kadını önce gasp, sonra tecavüz eden 4 şahıs tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp tecavüz ettiler!

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kendilerini polis olarak tanıtan 4 şahıs, Gebze’de yaşayan Azerbaycan uyruklu R.İ. ve Kırgızistan uyruklu N.M. isimli kadını araçlarına bindirerek kaçırdılar. Kadınları boş bir fabrikaya götüren şahıslar, silahla öldürmekle tehdit ettiler. İddialara göre kadınlara tecavüz eden şahıslar, daha sonra kadınların cep telefonlarını ve paralarını gasp ederek serbest bıraktılar.

Gebze Emniyet Müdürlüğüne giden kadınlar şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundular. Olayla ilgili inceleme başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen C.G., İ.K., S.A., ve S.T. yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

2

Gebze Adliyesi’nde savcılıktaki ifadelerinin ardından C.G., İ.K., S.A., ve S.T. isimli şahıslar, tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sorgularının ardından şahısların birden fazla kişiyle yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

İHA

İnşaatta korkunç olay! Ustabaşı hem taciz etti hem de kovduİnşaatta korkunç olay! Ustabaşı hem taciz etti hem de kovdu
Bir skandal daha! 186 hamile çocuk tespit edildiBir skandal daha! 186 hamile çocuk tespit edildi
Yasak aşk skandalı! Eşini kayınbiraderine öldürttü, ceza indirimi aldıYasak aşk skandalı! Eşini kayınbiraderine öldürttü, ceza indirimi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze cinsel istismar taciz

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Okuyucu Yorumları 7 yorum
BU KADAR TACİZ VE TECAVÜZ VAKASININ ARKASINDA GİZLİ BİR PLAN VAR ŞERİATI KURGU YAPMA İÇİN HAZIRLANAN TEZGAHTIR ! AMAÇ KADINI KÖLELEŞTİRİP EVE KAPATMADIR, KADININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ELİNDEN ALMAKTIR ! BUNUN İÇİN SÜREKLİ BU TÜR SUÇLAR YARATILARAK ( DÜZEN VE SİSTEM MİLİTANLARI TARAFINDAN ) TOPLUMDA TECAVÜZ VE CİNSEL İSTİSMARINI ÖN PLANDA TUTMAYA ÇALIŞMAK VE OLGU YARATMAK !! BU TACİZCİ VE TECAVÜZCÜLERİN SİYASİ SEMPATİZANLIK'LARI AÇIKLANSIN
Yine 2 ayaklı hayvanların vahşet haberini okuduk !
MİLLETİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ...
bunlara da tecavüz edilip hapse öyle atılsınlar o utançla yaşayamazlar.böyle insanlara böyle yakışır tut görevli erkek bunlara tecavüz etsin işleri o olsun.
ya arkadaş bıktık bu SAPIK haberlerinden..adam gibi bi ceza veren “adam gibi adam” yokmu!
içerde daha iyileri var buyurun
sakarya kocaeli masallah adana ve samsunu gececek bu gidisle
Diğer Haberler
Küçük öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları Mehmetçik Vakfına bağışladı

Küçük öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları Mehmetçik Vakfına bağışladı

UltrAslan şehitler için mevlit okuttu

UltrAslan şehitler için mevlit okuttu

Başkan Kayda, prestij caddesinde ağaç dikti

Başkan Kayda, prestij caddesinde ağaç dikti

AK Parti’li kadınlar 8 Mart için mevlit okuttu

AK Parti’li kadınlar 8 Mart için mevlit okuttu

Seyir halindeki aracın üzerindeki kuzu şaşırttı

Seyir halindeki aracın üzerindeki kuzu şaşırttı

Pursaklar’da kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor

Pursaklar’da kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.