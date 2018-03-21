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Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 00:39 | Son Güncelleme

Çorum'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evden 68 bin liralık altın çalan iki kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evden 68 bin 750 lira değerinde ziynet eşyası çalan iki zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre M.O.(37) ve F.A. (35), yalnız yaşayan Feride Cırıl'ı (54), telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, adının bir hırsızlık olayına karıştığını ve bu nedenle evdeki altınları incelemeleri gerektiğini söyledi. İki zanlı, telefon görüşmesinin ardından Cırıl'ın evine giderek, evdeki 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 2 adet yüzük ve 1 adet zincir olmak üzere toplam 68 bin 750 liralık altını incelemek bahanesiyle yanlarına alarak evden uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Cırıl, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan M.O'yu olay yerine yakın bir bölgede çalınan altınlarla birlikte yakaladı.

Olay yerinden aracı ile kaçan diğer zanlı F.A. ise Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki kontrol noktasında yakalandı.

İki zanlı gözaltına alınırken, çalınan altınlar da sahibine teslim edildi.

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