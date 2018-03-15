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Ailelerden yürek burkan mesajlar... 'Kendime aldım, kızımı koyacağım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

İran'da jet kazasında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanacak... Acılı ailelerden yürek burkan mesajlar var...

Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek.

Sabah'ın haberine göre kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanı başına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanacak. Facia kurbanlarından Jasmin Buruh Siloni ve Liana Hanenah'ın cenazeleri bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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AİLE ÇELENK İSTEMEDİ

Kaza kurbanlarından Sinem Akay'ın ailesi gazeteye verdiği ilanda "Canımız Sinem Akay'ı çok genç yaşta kaybettik. Üzüntümüz derin, acımız sonsuzdur" ifadelerini kullandı. Aile çelenk gönderilmemesini, dileyenlerin bağış yapmasını istedi.

AİLEDEN DUYGUSAL MESAJ

Kaza kurbanlarından Ayşe And'ın ailesi kızlarına "Ayşe'miz bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekânın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz" sözleriyle veda etti.

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Aile çiçek göndermek isteyenlerin TEGV'e bağışta bulunmalarını istedi.

Ayşe And'ın nişanlısı ise "Canımın içi, biricik Ayşe'mi hayatının baharında, hayallerimizi yaşayacakken ebedi yolculuğuna uğurlamak zorunda kaldım. Hayatıma kattığı tüm güzellikler için teşekkür ederim. Ayşe seni çok seviyorum. Dualarım hep seninle" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ

Liana Hananel'in ailesi cenazeye çelenk gönderilmesi yerine hayır kurumlarına ya da Liana Kalma Hananel anısına Ulus Okulu U.Ö.M.L'ye bağış yapılmasını istedi. Korkunç kazada hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel'in cenaze töreni bugün saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda düzenlenecek.

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ACI SÖZLER

Jasmin Baruh Siloni'nin ailesi ise kızlarının ardından şu sözlerle veda etti: "Ailemizin gözbebeği, yaşam sevincimiz, biricik, aşkım, kızımız, ablam, canımız her şeyimiz Jasmin Baruh Siloni'yi elim bir uçak kazasında kaybettik. Acımız sonsuzdur."

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Genç kadının cenazesi bugün 13.30'da 2. Ulus Eşkenaz Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile çelenk gönderilmemesini, hayır kurumlarına bağış yapılmasını istedi.

Aslı İzmirli'nin ailesi de dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunabileceğini belirtti. Mücevher tasarımcısı olan Aslı İzmirli, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunuydu. Önce Gia Jewels markasını, sonra da İzmir Jewelry adlı şirketi kurmuştu. Bu yaz Beyrutlu Bassam Houssami ile evlenecekti.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Babasını genç yaşta kaybeden kabin görevlisi Eda Uslu, annesi ve kendisi gibi kabin görevlisi olan kız kardeşi Ela Uslu’yla birlikte Beylikdüzü’nde yaşıyordu. Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Burcu Gündoğar Urfalı İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion Institute of Technology New York'ta eğitim almıştı. Mezuniyet projesiyle 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. Cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki Aile kabristanına defnedilecek.

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PİLOT MELİKE KUVVET'İN CENAZESİ KONYA'DA

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi Konya'ya getirildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından uçakla Konya Havaalanı'na nakledilen Kuvvet'in cenazesi, annesi Emine Umman ile diğer yakınları tarafından karşılandı.

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Kuvvet'in naaşı, yakınları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Kuvvet'in yakınları gözyaşı döktü.

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Cenaze aracıyla Üçler Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürülen kaptan pilot Melike Kuvvet'in naaşı, bugün öğle namazını müteakip merkez Karatay ilçesinde bulunan Hacıveyis Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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28 yaşındaki Zeynep Coşkun Yeditepe Üniversitesi’nde mimarlık okumuştu. Bursa’da otomotiv şirketi sahibi Orhan Coşkun’un kızı Zeynep Coşkun, 12 Mayıs’ta Çırağan Sarayı’nda nişanlısı Arda Efe ile nikâh masasına oturacaktı. Zeynep Coşkun Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN jet kazası mina başaran

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yeter ya sanki ilk defa kaza yapan,vefat eden bu kişiler gibi davranılıyor,türkiyede zengin doğup,zengin yaşayıp,zenginde ölecekmişin bizim millet zengini cok seviyor..
@mehmet_1985_mrvus SENI NIYE RAHATSIZ EDIYOR .......BU ULKEDE BU COCUKLAR ZENGIN DOGDU ZENGIN ÖLDU.....BUGUNKILER GIBI GECEKONDUDA DOGUP ÖLENLER SAYESINDE SARAYLAR DA OTURMADI......
BÜYÜK ACI... ALLAH YAKINLARINA SABIR VERSİN
rabbim kabir ferahlığı versin allahın rahmet eylesin rabbim ailelerine sağlık sabir versin insallah
neden bu kadar Vatana Topraklarımız için ölen Şehitleri bu kadar gündem de tutmuyorsunuz da ...
sıktı artık yandaş öldü her gün haber yemiş bir bokki allah evladıyla sınamış
rabbim mekanlarını cennet ailesine ve sevenlerine savır ihsan eylesin allah rahmet eylesin 11 kardeşimize
allah sabır versin
Rabbim kimseyi evlât acısı ile sınamasın. Gencecik yaşta toprağı verilecekler. Hepsine rahmet aileleri ve sevenlerine sabır dilerim.
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