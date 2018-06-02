Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, AK Parti seçim otobüsünün önüne atlayan bir kadının, sokağı karıştırdığı dikkat çekiyor. Kendini yere atan ve otobüsün önünden ayrılmak istemeyen kadına üç erkeğin müdahale ettiği görülüyor.
KARGA TULUMBA KENARA ÇEKTİLER
Otobüs'ün önüne yatan ve tüm müdahalelere rağmen yerde yatmakta ısrar eden kadın nedeniyle trafiğin durduğu sokakta, 3 vatandaş kadını yol kenarına çekmek için harekete geçiyor.
3 kişi, kadını yerde sürükleyerek kenara alırken, kadına yapılan sert müdahale sosyal medyada tepki topladı.
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