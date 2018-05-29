Kendini eve kilitleyen kişiye özel harekat operasyonu

Adana'da kendisini bir yakınının evine kilitleyen ve kapıyı açmayan kişi, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında bir kişinin kendisini eve kilitlediği ve kapıyı açmadığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polislerin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan Abdullah Y'de silah olduğunun ileri sürülmesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri gönderildi.
Kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Evde ve apartmanın bahçesinde yapılan aramalarda ise herhangi bir silaha rastlanmadı.
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