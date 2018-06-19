"Kendini Geliştir, Geleceği Değiştir" projesi

Üsküdarlı öğretmenler, seminer programında "Etkili İletişim", "İrade Eğitimi", "Mandala Atölyesi", "Ritm Atölyesi", "Kodlama", "Masal Anlatıcılığı", "STEM ve Ardunio Eğitimi", "Enneagram 9 Tip Mizaç Modeli", "Stres Yönetimi", "Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimi", "Masal Anlatıcılığı", "Doğa Oyunları" gibi eğitimler alarak hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlama imkanı buluyor.

Bu yıl da zengin içerikle 17 üniversite ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen seminerler başladı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, her meslekte yetişmenin esas olduğunu belirterek, "Öğretmenlik olunca bunun anlamı çok daha büyüktür. Zira insan, insanın gölgesinde yetişiyor." diye konuştu.

Öğretmenlik mesleğinde usta-çırak ilişkisinin hayati ehemmiyete haiz olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"4-5 ay kadar önce bir eğitim gezisi vesilesiyle Singapur'da bulunduk. Singapur'da her öğretmen her yıl 100 saat keyfiyetli hizmet içi eğitim semineri almak zorunda. Biz de hizmet içi eğitim semineri Antalya'ya gidip gelmek, orada otellerde biraz istirahat etmek gibi algılanıyor. Müsteşar yardımcımızın ifadesine göre, bütçesinin yüzde 90'ı yol ve konaklama giderlerine ayrılıyor, yüzde 10'u eğitimci giderlerine ayrılıyor. Üsküdar farklı. Üsküdar'da tarihi, kültürel altyapımız bunu besliyor. Üniversiteler, köklü STK'lar var. Bunlardan istifade ederek burada 4 bin 500 öğretmeni 95 atölye çalışması, 67 seminerle birlikte hizmet içi eğitime davet ediyoruz ve sizleri muhayyer bırakıyoruz."