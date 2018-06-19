İSTANBUL (AA) - Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Kendini Geliştir, Geleceği Değiştir" projesi kapsamında öğretmenlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim seminerleri düzenliyor.
Bu yıl da zengin içerikle 17 üniversite ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen seminerler başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi okullarda görev yapan 4 bin 552 öğretmen, haziran seminer döneminin ikinci haftasında, kurum tarafından hazırlanan seminer ve atölye çalışmalarına katılıyor.
21. yüzyıl becerileri doğrultusunda, yenilikçi ve yapılandırmacı bir anlayışla hazırlanan seminer programı boyunca öğretmenler 162 eğitim alacak. Bu eğitimlerin, 67'si seminer, 95'i atölyeden oluşuyor.
Bu arada öğretmenler, katılmak istedikleri etkinlikleri kendi isteklerince seçti.
Üsküdarlı öğretmenler, seminer programında "Etkili İletişim", "İrade Eğitimi", "Mandala Atölyesi", "Ritm Atölyesi", "Kodlama", "Masal Anlatıcılığı", "STEM ve Ardunio Eğitimi", "Enneagram 9 Tip Mizaç Modeli", "Stres Yönetimi", "Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimi", "Masal Anlatıcılığı", "Doğa Oyunları" gibi eğitimler alarak hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlama imkanı buluyor.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, her meslekte yetişmenin esas olduğunu belirterek, "Öğretmenlik olunca bunun anlamı çok daha büyüktür. Zira insan, insanın gölgesinde yetişiyor." diye konuştu.
Öğretmenlik mesleğinde usta-çırak ilişkisinin hayati ehemmiyete haiz olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:
"4-5 ay kadar önce bir eğitim gezisi vesilesiyle Singapur'da bulunduk. Singapur'da her öğretmen her yıl 100 saat keyfiyetli hizmet içi eğitim semineri almak zorunda. Biz de hizmet içi eğitim semineri Antalya'ya gidip gelmek, orada otellerde biraz istirahat etmek gibi algılanıyor. Müsteşar yardımcımızın ifadesine göre, bütçesinin yüzde 90'ı yol ve konaklama giderlerine ayrılıyor, yüzde 10'u eğitimci giderlerine ayrılıyor. Üsküdar farklı. Üsküdar'da tarihi, kültürel altyapımız bunu besliyor. Üniversiteler, köklü STK'lar var. Bunlardan istifade ederek burada 4 bin 500 öğretmeni 95 atölye çalışması, 67 seminerle birlikte hizmet içi eğitime davet ediyoruz ve sizleri muhayyer bırakıyoruz."
Aydın, öğretmenlerin istedikleri seminere sistem üzerinden müracaat ettiklerini kaydederek, seminer sonrasında yine öğretmenlerin seminerlerle ilgili düşüncelerini alacaklarını ve yol haritalarını bu minval üzere belirleyeceklerini ifade etti.
Konuşmanın ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr İrfan Erdoğan, öğretmenlere "Gelenekten Geleceğe Öğretmen Olmak" başlıklı seminer verdi.
Capitol Ortaokulu'nda Özlem Mumcuoğlu "Kuklaların Eğitimi ve Terapide Kullanımı" eğitimi, Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu'nda Nurullah Yalçın "Etkinliklerle Değerler Eğitimi", Ömer Faruk Turan da "Kodlama" eğitimi verdi.
Bu arada Üsküdar'daki okul, kültür merkezi, mesleki eğitim merkezi, halk eğitim merkezi gibi yerlerde seminer ve hizmet içi eğitimler 3 gün sürecek.
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