Kendini iple ağaca astı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, emekli memur Mustafa E. (58), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.
Ankara'dan 2 yıl önce gelerek ailesiyle Köyceğiz'in Zafer Mahallesi'ne yerleşen 4 çocuk babası Mustafa E., dün akşam saatlerinde hava almak için dışarı çıktı, ancak uzun süre dönmedi. Saat 22.00 sıralarında aramaya çıkan eşi, Mustafa E.'yi evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde, ağaca iple asılı buldu.
Eşinin feryatlarına koşan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa E.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mustafa E.'nin otopsinin ardından yakınları tarafından alınacak cenazesinin, memleketi Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi.
FOTOĞRAFLI
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum