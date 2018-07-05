Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Esenyurt’ta diş tedavisi olduktan sonra Cumhuriyet Medyanı alt geçidini kullandığı esnada arkasından gelen sanık Mert O., müşteki Ebru O.'yu arkasından tutarak yüzünü kapatıp dudağından öptüğü sırada dilini kopardığı iddialarına ilişkin davada sanık Mert O. ’nun yargılamasına devam edildi.
Geçen duruşmada sanığın savunmalarında müştekiyi,” kız arkadaşıma benzettim” demesi üzerine hakim, bu celse kız arkadaşının duruşmaya katılmasına karar vermişti. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mert O. ve kız arkadaşının duruşmaya katılmadığı görülürken müşteki Ebru O. ’yu ise avukatı temsil etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mütalaada, müştekinin Esenyurt ilçesi Cumhuriyet meydanı alt geçidinde bulunan otobüs durağından indikten sonra Esenyurt meydanına çıkmak için merdivene yöneldiği esnada arkasından gelen sanığın müştekiyi öpmeye başladığı, kendisini duvara yaslayıp yüzünü kapatarak dudaklarını öpmek istediği sırada müştekinin dilini ısırdığı ve cinsel saldırılara devam ettiği müştekinin direnmesi üzerine sanığın olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı. Mütalaada savcı, sanığın eylemine uyan, “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mütalaanın ardından sanık avukatı, “Mütalaanın sanığın cezalandırılması gerektiği kısmına katılıyoruz ancak cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâli suçunun uygulanması yönündeki mütalaaya katılmıyoruz” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Ebru O. tacizcinin dilini koparma anını ise şöyle anlattı:
“Beni dudağımdan öpmeye kalktı, ben diş tedavisi olduğum esnada benim diş etlerime uyuşturucu iğne yapıldığı için dilimi ve ağzımı tam olarak hissetmiyordum, bir ara dilinin ağzımda olduğunu anladım, bir anlık refleks ve korkuyla ısırdım. Isırınca dilinin az bir kısmı ağzımda kaldı, ben yere oturarak ağzımdaki dilini yere tükürdüm, ancak buna rağmen şahıs tacizine devam etti. Ben şoktan sesimi çıkartamadım. Fazla sürmeden şahıs muhtemelen dilinin acısı ile kaçmaya başladı.”
Sanık ise, “Ayakkabımı bağladığım esnada önümden kız arkadaşım E. sandığım bir kadın geçti. Bende kendisine sürpriz yapmak amacıyla alt geçide girdiği esnada arkasından yaklaşarak ellerimle gözlerini kapadım. Ben hiç konuşmadım ve dudağından öpmek amacıyla yüzümü yüzüne yaklaştırdım. Dilimi ağzına soktum dilimi ısırarak kopardı. Bende hızla olay yerinden uzaklaştım” dedi.
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