Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Esenyurt’ta diş tedavisi olduktan sonra Cumhuriyet Medyanı alt geçidini kullandığı esnada arkasından gelen sanık Mert O., müşteki Ebru O.'yu arkasından tutarak yüzünü kapatıp dudağından öptüğü sırada dilini kopardığı iddialarına ilişkin davada sanık Mert O. ’nun yargılamasına devam edildi.

Geçen duruşmada sanığın savunmalarında müştekiyi,” kız arkadaşıma benzettim” demesi üzerine hakim, bu celse kız arkadaşının duruşmaya katılmasına karar vermişti. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mert O. ve kız arkadaşının duruşmaya katılmadığı görülürken müşteki Ebru O. ’yu ise avukatı temsil etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, müştekinin Esenyurt ilçesi Cumhuriyet meydanı alt geçidinde bulunan otobüs durağından indikten sonra Esenyurt meydanına çıkmak için merdivene yöneldiği esnada arkasından gelen sanığın müştekiyi öpmeye başladığı, kendisini duvara yaslayıp yüzünü kapatarak dudaklarını öpmek istediği sırada müştekinin dilini ısırdığı ve cinsel saldırılara devam ettiği müştekinin direnmesi üzerine sanığın olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı. Mütalaada savcı, sanığın eylemine uyan, “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.