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Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak bebeğiyle birlikte öldüren Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak bebeğiyle birlikte öldüren Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:
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- Şüphelinin emniyetten çıkartılıp, adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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