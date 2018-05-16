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Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:48 | Son Güncelleme

Mersin'de kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi yakalandı - Ölen kişinin, olay anında kendini korumak için zanlının küçük çocuklarını kucağına alma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi

MERSİN (AA) - Mersin'de kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı polis ekiplerince yakalanırken, ikilinin tartışma anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde market işleten Nusret K, iş yerine gelen ve kendisini 10 bin lira dolandırdığını öne sürdüğü Deniz F. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Nusret K, iş yerindeki pompalı tüfeği eline alıp Deniz F'den parasını istedi. İkilinin tartışması sonucu Nusret K, pompalı tüfekle Deniz K'yi öldürdü.

Şüpheli, olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlı, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, ikilinin tartışma anları iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülenirken, Deniz F'nin kendini korumak için Nusret K'nin küçük çocuklarını kucağına aldığı görüldü.

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Mersin

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