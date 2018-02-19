Kendisini fazla kiloları nedeniyle terk eden eski kocasından böyle intikam aldı

Bursa'da her biri 100 kilonun üstünde olan ve mide ameliyatı sonrasında zayıflayan 60 kişi sosyal medyada buluşup bir araya gelerek kutlama yaptı. Eski kıyafetlerine ve fotoğraflarına bakarak sağlıklı ve fit vücudun mutluluğunu yaşayan 60 eski obez hastası eski pantolon ve etekleriyle yan yana poz verdi.

KENDİSİNİ BOŞAYAN KOCASINDAN ZAYIFLAYINCA İNTİKAM ALDI



Eski obezite hastalarının buluştuğu partiye katılan Betül Doğru, 130 kilo olduğu dönemde eşinin kendisini boşadığını söyledi. Doğru,"Ben 130 kiloydum mide küçültme ameliyatı oldum şimdi 78 kiloyum. Eşimden kilo yüzünden ayrıldım, kilomu çok sorun ediyordu. Şimdi 78 kiloya düştüm barışmak istiyor. Tabi ben düşünmüyorum" dedi.

143 kilodan 68 kiloya düşen Mine Evrenos, "Kilolarımdan çok rahatsızlık duyuyordum. Mide küçültme ameliyatı olarak sağlıklı bir bedene kavuştum" dedi.

Ameliyatın ardından 157 kilodan 78 kiloya düşen Raşit Eker, "Ben 70 beden pantolon giyiyordum. Şu anda medium bedenim spor sayesinde hiç bir sarkma olmadı. Obez yaşamanın zorluklarını biliyorum" şeklinde konuştu.

180 kilo ile ameliyat masasına yattığını söyleyen Serkan Kara, "Şuan 75 kiloyum kendimi çok sağlıklı hissediyorum. İyi ki bu kararı vermişim her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatın riskini bilerek masaya yattım" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Murat Göztepe, "Burada 60 kişi bir araya geldik. 60 arkadaş ortalama 50 şer kilodan 3 ton kilodan kurtulduk. Bende 197 kilo ile operasyon geçirdim. Şuan 110 kiloyum" diye konuştu.