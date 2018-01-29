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Kendisini taciz eden babasını av tüfeğiyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 23:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Kendisini taciz eden babasını av tüfeğiyle vurdu

Aydın'ın Sazlı Mahallesi'nde E.Y. (17) evde av tüfeğiyle babası Ferzende Y'ye (55) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ferzende Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İfadesine başvurulan E.Y'nin, babasının yaklaşık 2 aydır kendini taciz ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke taciz

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Az ceza almak için taciz etti palavrası inan bana mahkemede çok işine yarayacak.
Şayet doğruysa ülke insanı nereye gidiyoruz
ALLAH bilir yinede iftira atmayim ama nedir kardesim bu baba tacizi RABBİM sen iyisini bilirsin
Acaba ???
Doğruyu yanlışı ayırt etmek zor. ahirette hesabı verilir. nasıl bir şey bu taciz varsa da yoksa da. varsa nasıl bir baba oldun yoksa sen nasıl bir evlat yetiştirdin. doğurmakla anne baba olunmuyor. sahip çıkıp koruyup kollamak vatana milletine hayırlı evlat yetiştirmek gerek
Bunun doğrusunu sorguda öğrenirler flashback çapraz beden dil bilimciler bu insanlar boşuna eğitim almıyorlar
inşallah hak yemiyorumdur ama, ben o yaştaki bi kızın bunu yapan babayı vurmak yerine şikayet etmeyi seçmesini dilerdim, bence iftira var başka sebeb var araştırılsın.
yorumsuz.
kadınları korumak adına başlatılan algı ters dönüyor sanki..haber doğru olabilir ama benzer haberler o kadar çoğaldıki..sen öldür tacizdi der yırtarsın haline geldi sanki
Neden taciz etti diye yalan atsın ki? şaşırıcak bi olay değil bu devirin modası taciz, tecavüz, kadına şiddet sonumuz kötü....
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