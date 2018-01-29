Kendisini taciz eden babasını av tüfeğiyle vurdu

Aydın'ın Sazlı Mahallesi'nde E.Y. (17) evde av tüfeğiyle babası Ferzende Y'ye (55) ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ferzende Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İfadesine başvurulan E.Y'nin, babasının yaklaşık 2 aydır kendini taciz ettiğini iddia ettiği öğrenildi.
AA
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