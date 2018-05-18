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Kendisini yürüyemeyen annesinin bakımına adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kütahya'da 37 yaşındaki Mustafa Kaval, diz kireçlenmesi ve obezite nedeniyle yaklaşık 6 yıldır yürüyemeyen 65 yaşındaki annesinin yanından hiç ayrılmıyor - Kaval: - "Evlenmedim çünkü gelecek insanın anneme bakıp bakmayacağını bilemiyorum. Annem sağlıklıyken çalışıyordum ama şimdi anneme baktığım için çalışamıyorum da. Eğer çalışırsam annemin yanında kimse olmayacak"

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da yaşayan 37 yaşındaki Mustafa Kaval, kendisini, kronik rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık 6 yıldır yürüyemeyen 65 yaşındaki annesinin bakımına adadı.

Annesi Fadime Kaval'ı yalnız bırakamadığı için çalışamayan Mustafa Kaval, vefat eden babasından kalan emekli maaşı ve evde bakım ücretiyle ihtiyaçlarını karşılıyor.

Maltepe Mahallesi'ndeki kiralık evde annesiyle yaşayan Kaval, AA muhabirine, babasının 16 yıl önce hayatını kaybettiğini belirterek, 3 kardeşin en küçüğü olduğunu ve diğer kardeşlerinin evlendiğini, kendisinin ise annesine baktığını anlattı.

Kaval, annesinin diz kireçlenmesi (Gonartroz) ve obezite nedeniyle yaklaşık 6 yıldır yürüyemediğini, bu nedenle sürekli bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

- "7/24 annemin yanındayım"

Tüm zamanını annesine bakmak için ayırdığını dile getiren Kaval, şöyle konuştu:

"Annemin, yürüyemediği ve kronik hastalıkları olduğu için ihtiyaçlarını karşılamak üzere devamlı yanında bulunmaya, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Tabir yerindeyse 7/24 annemin yanındayım. Keyfi dışarı çıkmam, gezmem yok. Babam 2002'de vefat etti. Babamdan anneme kalan bir maaşı var, ben de devletten bakım ücreti alıyorum. Bunlarla evimizin kirasını, faturalarımızı, evin temel ihtiyaçlarının yanı sıra annemin medikal ihtiyaçlarını karşılıyorum."

Annesini yalnız bırakmak istemediği için evlenmediğini kaydeden Kaval, "Evlenmedim çünkü gelecek insanın anneme bakıp bakmayacağını bilemiyorum. Annem arada harap olmasın diye evlilik düşünmedim. Annem sağlıklıyken çalışıyordum ama şimdi anneme baktığım için çalışamıyorum da. Eğer çalışırsam annemin yanında kimse olmayacak. Bu yüzden çalışamıyorum." dedi.

Anne Fadime Kaval da hastalandığı günden bu yana oğlu Mustafa'nın kendisine baktığını söyledi.

Kaval, "Diğer oğullarım da zaman zaman gelip bana bakıyorlar ancak evleri ayrı olduğu için her zaman yanımda bulunamıyorlar. Oğlumdan Allah razı olsun, bütün ihtiyaçlarımı gideriyor. Ev işleri olsun, benim ihtiyaçlarım olsun bütün hepsini Mustafa'm yapıyor. Mustafa'm bana bakacağım diye evliliğini de erteledi. Ana oğul böyle yaşayıp gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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