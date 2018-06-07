"Kene vakaları azalıyor ancak ihmale gelmez"

Sağlık Bakanlığının bu konuda çok iyi bir yönetim sergilediğini ifade eden Baykam, toplumun bilgilenmesi, gerekli önlemlerin alınması ayrıca hasta tanımları ve hasta takip yönetim sisteminin gelişmesi ve Bakanlığın aldığı tedbirler sayesinde hastalık konusunda başarı yakalandığını dile getirdi.

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan kişi sayısının her geçen yıl azaldığı ancak tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

Prof. Dr. Baykam, KKKA hastalığında en çok vakanın 2009'da görüldüğüne işaret ederek o yıl Çorum'da 200'den fazla vakayla karşılaştıklarını, 2017'de ise Çorum için bu sayının 23'e düştüğünü vurguladı.

Artık toplumun keneden nasıl korunacağı, kene ile temastan nasıl kaçınacağı, keneyi nasıl çıkaracağı hakkında bilinçli olduğunu aktaran Baykam, şöyle devam etti:

"Vaka sayılarında şu anda azalma devam etmektedir ancak önlemler devam etmezse yeniden artabilir. Vaka sayılarının azalmasına karşın tedbirlerin ihmal edilmemesi çok önemli. 2003 yılından beri ülkemizde vaka sayıları birkaç yıl artış gösterdikten sonra düşüşe geçti ancak bu demek değildir ki tedbirler gevşetilsin çünkü vakalar azalsa da devam ediyor. Bilindiği gibi KKKA, ölümcül sonuçları olabilen bir hastalık. Bu nedenle toplumun duyarlılığı çok önemli. Keneye yönelik özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, kasap, veteriner gibi meslek gruplarının ve bunun yanı sıra bu hastaları takip eden sağlık personelinin duyarlı olması, önlemleri çok iyi uygulaması gerekiyor."